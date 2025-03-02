Украина. Премьер лига02 марта 2025, 18:32 | Обновлено 02 марта 2025, 19:39
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ВИДЕО. В самую девять. Колос сравнял счет в матче с Вересом
Нике Гагндизе удался отличный удар
02 марта 2025, 18:32 | Обновлено 02 марта 2025, 19:39
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В воскресенье, 2 марта, проходит матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги между «Вересом» и «Колосом».
Встречу принимает стадион «Авангард» в Ровно.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 31-й минуте полузащитник гостей Ника Гагнидзе сравнял счет в матче, побив в одно касание в самую девятку. Счет на табло – 1:1
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