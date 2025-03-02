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Украина. Премьер лига
02 марта 2025, 18:32 | Обновлено 02 марта 2025, 19:39
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0

ВИДЕО. В самую девять. Колос сравнял счет в матче с Вересом

Нике Гагндизе удался отличный удар

02 марта 2025, 18:32 | Обновлено 02 марта 2025, 19:39
130
0
ВИДЕО. В самую девять. Колос сравнял счет в матче с Вересом
ФК Колос

В воскресенье, 2 марта, проходит матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги между «Вересом» и «Колосом».

Встречу принимает стадион «Авангард» в Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 31-й минуте полузащитник гостей Ника Гагнидзе сравнял счет в матче, побив в одно касание в самую девятку. Счет на табло – 1:1

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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