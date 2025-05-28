Игрок Александрии признался, что Ротань сказал команде после сезона

Защитник «Александрии» Никита Кравченко рассказал, как команда праздновала второе место в УПЛ 2024/25, а также признался, что сказал коуч Руслан Ротань команде после завоевания серебряных наград:

«Все были очень счастливы. Радовались, потому что матч был важным, и второе место – это историческое достижение. В раздевалке – теплые слова, объятия, улыбки. Все были очень довольны.

Что сказал главный тренер? Сказал, что мы молодцы, что пишем историю. Но также добавил, что хотел завоевать чемпионство. Говорил, что могли закончить сезон еще лучше. Был ли он зол из-за шампанского в прямом эфире? Нет, думаю, он был только доволен.

Празднование потом? Да, собрались в ресторане. Почти все пришли, буквально нескольких не было – у кого-то семья, маленькие дети. Было очень весело, рядом были и наши фанаты, праздновали вместе. Атмосфера была чудесная, очень теплая, такая, что запомнится надолго.

Подарки от фанатов? Да, видел, что Александру Филиппову, который забил 10 голов, подарили значок – как лучшему бомбардиру «Александрии» в сезоне. Прикрепили на грудь. Это то, что я точно видел. Остальное – не знаю. А лучшему ассистенту что-то подарили? Нет, к сожалению, мне ничего».