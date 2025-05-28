Исторический сезон. Александрия под руководством Ротаня установила рекорд

Команда УПЛ Олександрія випередила Шахтар та взяла срібні медалі сезону чемпіону України.

Під керівництвом Руслана Ротаня команда видала найкращий сезон в історії:

67 очок за 30 матчів – новий клубний рекорд

Найбільше перемог (20) за сезон УПЛ

2-ге місце в таблиці – вперше в історії

Це найвище досягнення в історії клубу, який раніше здобував лише бронзу в сезоні 2018/19.

В УПЛ відзначили, що цей сезон став справжнім проривом для «Олександрії», яка продемонструвала, що злагоджена команда та ефективна тактика можуть привести до великих досягнень.