Украина. Премьер лига28 мая 2025, 03:47 | Обновлено 28 мая 2025, 04:03
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Исторический сезон. Александрия под руководством Ротаня установила рекорд
Команда Ротаня неожиданно взяла серебряные медали, опередив Шахтер
28 мая 2025, 03:47 | Обновлено 28 мая 2025, 04:03
83
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Команда УПЛ Олександрія випередила Шахтар та взяла срібні медалі сезону чемпіону України.
Під керівництвом Руслана Ротаня команда видала найкращий сезон в історії:
- 67 очок за 30 матчів – новий клубний рекорд
- Найбільше перемог (20) за сезон УПЛ
- 2-ге місце в таблиці – вперше в історії
Це найвище досягнення в історії клубу, який раніше здобував лише бронзу в сезоні 2018/19.
В УПЛ відзначили, що цей сезон став справжнім проривом для «Олександрії», яка продемонструвала, що злагоджена команда та ефективна тактика можуть привести до великих досягнень.
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