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Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 03:47 | Обновлено 28 мая 2025, 04:03
83
0

Исторический сезон. Александрия под руководством Ротаня установила рекорд

Команда Ротаня неожиданно взяла серебряные медали, опередив Шахтер

28 мая 2025, 03:47 | Обновлено 28 мая 2025, 04:03
83
0
Исторический сезон. Александрия под руководством Ротаня установила рекорд
ФК Александрия

Команда УПЛ Олександрія випередила Шахтар та взяла срібні медалі сезону чемпіону України.

Під керівництвом Руслана Ротаня команда видала найкращий сезон в історії:

  • 67 очок за 30 матчів – новий клубний рекорд
  • Найбільше перемог (20) за сезон УПЛ
  • 2-ге місце в таблиці – вперше в історії

Це найвище досягнення в історії клубу, який раніше здобував лише бронзу в сезоні 2018/19.

В УПЛ відзначили, що цей сезон став справжнім проривом для «Олександрії», яка продемонструвала, що злагоджена команда та ефективна тактика можуть привести до великих досягнень.

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Александрия статистика Руслан Ротань Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу итоги сезона УПЛ
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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