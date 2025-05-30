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  4. Флик без колебаний назвал лучшего игрока Барселоны на данный момент
Испания
30 мая 2025, 02:32 |
66
0

Флик без колебаний назвал лучшего игрока Барселоны на данный момент

Тренер впечатлен игрой Ямаля

30 мая 2025, 02:32 |
66
0
Флик без колебаний назвал лучшего игрока Барселоны на данный момент
Getty Images/Global Images Ukraine. Ганс-Дитер Флик

Главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик высказался об игре вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Он особенный. Я уже говорил, что он гений. Во время матча можно увидеть все детали, и невероятно, как Ямаль все это делает.

Для меня самое лучшее, что он продолжает быть сильным. В больших играх он продолжает показывать, какой он хороший футболист. Я также думаю, что ему нравится быть в таких ситуациях. Я очень рад, что этот талант, который появляется раз на 50 лет, играет за «Барселону», — сказал Флик.

Ранее сообщалось, что Ямаль заблокировал трансфер «Барселоны». Он категорически против.

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Ханс-Дитер Флик Ламин Ямаль Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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