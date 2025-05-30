Флик без колебаний назвал лучшего игрока Барселоны на данный момент

Главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик высказался об игре вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Он особенный. Я уже говорил, что он гений. Во время матча можно увидеть все детали, и невероятно, как Ямаль все это делает.

Для меня самое лучшее, что он продолжает быть сильным. В больших играх он продолжает показывать, какой он хороший футболист. Я также думаю, что ему нравится быть в таких ситуациях. Я очень рад, что этот талант, который появляется раз на 50 лет, играет за «Барселону», — сказал Флик.

Ранее сообщалось, что Ямаль заблокировал трансфер «Барселоны». Он категорически против.