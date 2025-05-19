Ямаль заблокировал трансфер Барселоны. Он категорически против
Ламин не хочет, чтобы клуб продавал Эрика Гарсию
Будущее защитника «Барселоны» Эрика Гарсии находит под вопросом. У футболиста контракт до конца лета 2026 года – клуб рассматривает его трансфер.
По информации El Nacional, вето на уход Гарсии наложил лидер клуба Ламин Ямаль. Молодой испанец остался впечатлен игрой Гарсии в обороне на правом фланге. Ламин считает, что у него великолепное взаимодействие и Гарсией, он попросил руководство клуба исключить этот трансфер.
В этом сезоне Гарсия провел 43 матча, забил пять голов и сделал два ассиста. Ранее сообщалось, что на трансфер Гарсии претендует «Комо».
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