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  4. Ямаль заблокировал трансфер Барселоны. Он категорически против
Испания
19 мая 2025, 00:59 |
475
0

Ямаль заблокировал трансфер Барселоны. Он категорически против

Ламин не хочет, чтобы клуб продавал Эрика Гарсию

19 мая 2025, 00:59 |
475
0
Ямаль заблокировал трансфер Барселоны. Он категорически против
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Будущее защитника «Барселоны» Эрика Гарсии находит под вопросом. У футболиста контракт до конца лета 2026 года – клуб рассматривает его трансфер.

По информации El Nacional, вето на уход Гарсии наложил лидер клуба Ламин Ямаль. Молодой испанец остался впечатлен игрой Гарсии в обороне на правом фланге. Ламин считает, что у него великолепное взаимодействие и Гарсией, он попросил руководство клуба исключить этот трансфер.

В этом сезоне Гарсия провел 43 матча, забил пять голов и сделал два ассиста. Ранее сообщалось, что на трансфер Гарсии претендует «Комо».

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Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Эрик Гарсия Ламин Ямаль
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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