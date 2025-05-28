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  4. Консейсау еще не уволили. Милан начал переговоры с новым тренером
Италия
28 мая 2025, 23:02 | Обновлено 28 мая 2025, 23:04
373
0

Консейсау еще не уволили. Милан начал переговоры с новым тренером

Массимилиано Аллегри уже размышляет над предложением

28 мая 2025, 23:02 | Обновлено 28 мая 2025, 23:04
373
0
Консейсау еще не уволили. Милан начал переговоры с новым тренером
Getty Images/Global Images Ukraine

57-летний итальянский специалист Массимилиано Аллегри получил предложение заменить Сержиу Консейсау.

Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Аллегри уже работал в «Милане» с 2010 по 2014 годы. При нем команда один раз выиграла чемпионат Италии и взяла Суперкубок страны.

Впоследствии Аллегри завоевал все трофеи в Италии на посту главного тренера «Ювентуса». Он 5 раз выигрывал Серию А, столько же кубок страны и дважды триумфировал в Суперкубке Италии.

С «Ювентусом» Массимилиано Аллегри дважды играл в финале Лиги чемпионов.

Известно, что Массимилино Аллегри может стать тренером «Наполи»

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Массимилиано Аллегри Сержиу Консейсау Милан отставка назначение тренера чемпионат Италии по футболу Серия A Фабрицио Романо
Александр Сильченко Источник: Фабрицио Романо
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