Консейсау еще не уволили. Милан начал переговоры с новым тренером
Массимилиано Аллегри уже размышляет над предложением
57-летний итальянский специалист Массимилиано Аллегри получил предложение заменить Сержиу Консейсау.
Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.
Аллегри уже работал в «Милане» с 2010 по 2014 годы. При нем команда один раз выиграла чемпионат Италии и взяла Суперкубок страны.
Впоследствии Аллегри завоевал все трофеи в Италии на посту главного тренера «Ювентуса». Он 5 раз выигрывал Серию А, столько же кубок страны и дважды триумфировал в Суперкубке Италии.
С «Ювентусом» Массимилиано Аллегри дважды играл в финале Лиги чемпионов.
Известно, что Массимилино Аллегри может стать тренером «Наполи»
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