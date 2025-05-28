Консейсау еще не уволили. Милан начал переговоры с новым тренером

57-летний итальянский специалист Массимилиано Аллегри получил предложение заменить Сержиу Консейсау.

Об этом сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Аллегри уже работал в «Милане» с 2010 по 2014 годы. При нем команда один раз выиграла чемпионат Италии и взяла Суперкубок страны.

Впоследствии Аллегри завоевал все трофеи в Италии на посту главного тренера «Ювентуса». Он 5 раз выигрывал Серию А, столько же кубок страны и дважды триумфировал в Суперкубке Италии.

С «Ювентусом» Массимилиано Аллегри дважды играл в финале Лиги чемпионов.

Известно, что Массимилино Аллегри может стать тренером «Наполи»