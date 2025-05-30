Хаби АЛОНСО: «Ты станешь ключевым игроком Реала в новом сезоне»

Мадридский «Реал» начнет подготовку к Клубному чемпионату мира под руководством нового тренера – недавно королевский клуб возглавил известный специалист Хаби Алонсо.

Алонсо уже успел пообщаться с некоторыми игроками «Реала». О своей новой роли в клубе от тренера узнал турецкий хавбек Арда Гюлер.

«Ты станешь ключевым игроком Реала в новом сезоне», – сказал Хаби Алонсо турецкому полузащитнику.

В этом сезоне в активе Гюлера 42 матча, пять голов и девять ассистов. Ранее сообщалось, что на трансфер Гюлера претендует «Интер».