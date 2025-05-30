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  4. Хаби АЛОНСО: «Ты станешь ключевым игроком Реала в новом сезоне»
Испания
30 мая 2025, 03:47 |
162
0

Хаби АЛОНСО: «Ты станешь ключевым игроком Реала в новом сезоне»

Тренер обратился к Арде Гюлеру

30 мая 2025, 03:47 |
162
0
Хаби АЛОНСО: «Ты станешь ключевым игроком Реала в новом сезоне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Мадридский «Реал» начнет подготовку к Клубному чемпионату мира под руководством нового тренера – недавно королевский клуб возглавил известный специалист Хаби Алонсо.

Алонсо уже успел пообщаться с некоторыми игроками «Реала». О своей новой роли в клубе от тренера узнал турецкий хавбек Арда Гюлер.

«Ты станешь ключевым игроком Реала в новом сезоне», – сказал Хаби Алонсо турецкому полузащитнику.

В этом сезоне в активе Гюлера 42 матча, пять голов и девять ассистов. Ранее сообщалось, что на трансфер Гюлера претендует «Интер».

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Реал Мадрид Хаби Алонсо Ла Лига чемпионат Испании по футболу Арда Гюлер
Дмитрий Олейник Источник: Realmadridexclusivo
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