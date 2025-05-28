Даяна Ястремская – Диана Шнайдер. Разобрала нейтралку. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Ролан Гаррос 2025
28 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская переиграла Диану Шнайдер в матче 1/32 финала Открытого чемпионата Франции 2025.
Украинка одержала победу со счетом 7:5, 7:5 за 1 час и 50 минут. Ястремская провела второе очное противостояние против Шнайдер, взяв реванш за прошлогоднее поражение в Бад-Хомбурге.
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Следующей соперницей Даяны будет Людмила Самсонова.
🏆 Ролан Гаррос 2025. 1/32 финала
🏳️ Диана Шнайдер [11] – Даяна Ястремская – 5:7, 5:7
Видеообзор матча
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