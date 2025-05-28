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  4. Даяна Ястремская – Диана Шнайдер. Разобрала нейтралку. Видеообзор матча
Ролан Гаррос
28 мая 2025, 22:56 |
518
1

Даяна Ястремская – Диана Шнайдер. Разобрала нейтралку. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Ролан Гаррос 2025

28 мая 2025, 22:56 |
518
1
Даяна Ястремская – Диана Шнайдер. Разобрала нейтралку. Видеообзор матча
Ролан Гаррос. Даяна Ястремская

28 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская переиграла Диану Шнайдер в матче 1/32 финала Открытого чемпионата Франции 2025.

Украинка одержала победу со счетом 7:5, 7:5 за 1 час и 50 минут. Ястремская провела второе очное противостояние против Шнайдер, взяв реванш за прошлогоднее поражение в Бад-Хомбурге.

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Следующей соперницей Даяны будет Людмила Самсонова.

🏆 Ролан Гаррос 2025. 1/32 финала

🏳️ Диана Шнайдер [11] – Даяна Ястремская – 5:7, 5:7

Видеообзор матча

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Даяна Ястремская Диана Шнайдер теннисные видеообзоры видео Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Андрій Заліщук
Розумниця!!!
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