Даяна Ястремская – Диана Шнайдер. Разобрала нейтралку. Видеообзор матча

28 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская переиграла Диану Шнайдер в матче 1/32 финала Открытого чемпионата Франции 2025.

Украинка одержала победу со счетом 7:5, 7:5 за 1 час и 50 минут. Ястремская провела второе очное противостояние против Шнайдер, взяв реванш за прошлогоднее поражение в Бад-Хомбурге.

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Следующей соперницей Даяны будет Людмила Самсонова.

🏆 Ролан Гаррос 2025. 1/32 финала

🏳️ Диана Шнайдер [11] – Даяна Ястремская – 5:7, 5:7

Видеообзор матча