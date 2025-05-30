Реал не оставляет попыток купить суперзвезду. Придется потратить €250 млн
Мадридцы хотят купить Вирца
Мадридский «Реал» намерен осуществить громкий трансфер летом 2025 года.
По информации испанских СМИ, мадридцы попытаются перехватить трансфер звездного хавбека «Байера» Флориана Вирца у английского «Ливерпуля». В клубе Вирца хочет видеть новоиспеченный тренер «Реала» Хаби Алонсо.
Отмечается, что «Реалу» придется потратить на Вирца более 250 миллионов евро – это с учетом суммы трансфера и его зарплаты. От немца уже отказался «Ливерпуль».
В этом сезоне Вирц провел 45 матчей, забил 15 голов и сделал 16 ассистов. Ранее Хаби Алонсо отметил, что «Реалу» необходимо сделать трансфер Вирца.
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