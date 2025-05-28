Ливерпуль разрешил тренеру провести переговоры с Аяксом
Джон Хейтинга уже когда-то возглавлял амстердамский клуб
41-летний ассистент тренера «Ливерпуля» Джон Хейтинга в ближайшее время может стать главным тренером «Аякса».
Об этом сообщает издание ESPN.
Хейтинга присоединился к тренерскому штабу «Ливерпуля» вместе с Арне Слотом в начале сезона 2024/25.
До этого времени экс-звездный игрок «Аякса» работал с молодежью амстердамского клуба. В 2021 году он возглавил команду «Йонг Аякс», а в 2023 году был исполняющим обязанности главного тренера основной команды.
Арне Слот также прокомментировал возможный уход своего ассистента в «Аякс».
«Если «Аякс» поступит разумно, то рассмотрит его кандидатуру, ведь он готов к такой работе», – отметил Слот.
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