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Нидерланды
28 мая 2025, 22:45 |
754
0

Ливерпуль разрешил тренеру провести переговоры с Аяксом

Джон Хейтинга уже когда-то возглавлял амстердамский клуб

28 мая 2025, 22:45 |
754
0
Ливерпуль разрешил тренеру провести переговоры с Аяксом
Getty Images/Global Images Ukraine

41-летний ассистент тренера «Ливерпуля» Джон Хейтинга в ближайшее время может стать главным тренером «Аякса».

Об этом сообщает издание ESPN.

Хейтинга присоединился к тренерскому штабу «Ливерпуля» вместе с Арне Слотом в начале сезона 2024/25.

До этого времени экс-звездный игрок «Аякса» работал с молодежью амстердамского клуба. В 2021 году он возглавил команду «Йонг Аякс», а в 2023 году был исполняющим обязанности главного тренера основной команды.

Арне Слот также прокомментировал возможный уход своего ассистента в «Аякс».

«Если «Аякс» поступит разумно, то рассмотрит его кандидатуру, ведь он готов к такой работе», – отметил Слот.

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Аякс Джон Хейтинга Ливерпуль назначение тренера чемпионат Нидерландов по футболу
Александр Сильченко Источник: ESPN
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