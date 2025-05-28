Слот стал вторым в истории Ливерпуля лучшим тренером АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот в свой дебютный сезон признан лучшим тренером АПЛ 2024/25.

Это уже третья подобная награда для «Ливерпуля». В сезонах 2019/20 и 2021/22 лучшим был признан Юрген Клопп.

Рекордсменом АПЛ является Алекс Фергюсон, в активе которого целых 11 наград лучшему тренеру сезона.

11 – Алекс Фергюсон

5 – Пеп Гвардиола

3 – Арсен Венгер

3 – Жозе Моуринью

2 – Юрген Клопп

1 – Кенни Далглиш

1 – Джордж Берли

1 – Гарри Реднапп

1 – Алан Пардью

1 – Тони Пулис

1 – Клаудио Раньери

1 – Антонио Конте

1 – Арне Слот

Рекордсменом среди клубов является «Манчестер Юнайтед» – 11 наград (все – Алекс Фергюсон)