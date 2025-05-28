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  4. Слот стал вторым в истории Ливерпуля лучшим тренером АПЛ
Англия
28 мая 2025, 20:31 |
446
0

Слот стал вторым в истории Ливерпуля лучшим тренером АПЛ

Нидерландский тренер заслуженно завоевал данную награду

28 мая 2025, 20:31 |
446
0
Слот стал вторым в истории Ливерпуля лучшим тренером АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот в свой дебютный сезон признан лучшим тренером АПЛ 2024/25.

Это уже третья подобная награда для «Ливерпуля». В сезонах 2019/20 и 2021/22 лучшим был признан Юрген Клопп.

Рекордсменом АПЛ является Алекс Фергюсон, в активе которого целых 11 наград лучшему тренеру сезона.

  • 11 – Алекс Фергюсон
  • 5 – Пеп Гвардиола
  • 3 – Арсен Венгер
  • 3 – Жозе Моуринью
  • 2 – Юрген Клопп
  • 1 – Кенни Далглиш
  • 1 – Джордж Берли
  • 1 – Гарри Реднапп
  • 1 – Алан Пардью
  • 1 – Тони Пулис
  • 1 – Клаудио Раньери
  • 1 – Антонио Конте
  • 1 – Арне Слот

Рекордсменом среди клубов является «Манчестер Юнайтед» – 11 наград (все – Алекс Фергюсон)

  • 11 – Манчестер Юнайтед
  • 5 – Манчестер Сити
  • 4 – Челси
  • 3 – Арсенал
  • 3 – Ливерпуль
  • 1 – Блэкберн Роверс
  • 1 – Ипсвич Таун
  • 1 – Тоттенхэм Хотспур
  • 1 – Ньюкасл Юнайтед
  • 1 – Кристал Пэлас
  • 1 – Лестер Сити

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Арне Слот Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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