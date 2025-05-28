Англия28 мая 2025, 20:31 |
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Слот стал вторым в истории Ливерпуля лучшим тренером АПЛ
Нидерландский тренер заслуженно завоевал данную награду
28 мая 2025, 20:31 |
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот в свой дебютный сезон признан лучшим тренером АПЛ 2024/25.
Это уже третья подобная награда для «Ливерпуля». В сезонах 2019/20 и 2021/22 лучшим был признан Юрген Клопп.
Рекордсменом АПЛ является Алекс Фергюсон, в активе которого целых 11 наград лучшему тренеру сезона.
- 11 – Алекс Фергюсон
- 5 – Пеп Гвардиола
- 3 – Арсен Венгер
- 3 – Жозе Моуринью
- 2 – Юрген Клопп
- 1 – Кенни Далглиш
- 1 – Джордж Берли
- 1 – Гарри Реднапп
- 1 – Алан Пардью
- 1 – Тони Пулис
- 1 – Клаудио Раньери
- 1 – Антонио Конте
- 1 – Арне Слот
Рекордсменом среди клубов является «Манчестер Юнайтед» – 11 наград (все – Алекс Фергюсон)
- 11 – Манчестер Юнайтед
- 5 – Манчестер Сити
- 4 – Челси
- 3 – Арсенал
- 3 – Ливерпуль
- 1 – Блэкберн Роверс
- 1 – Ипсвич Таун
- 1 – Тоттенхэм Хотспур
- 1 – Ньюкасл Юнайтед
- 1 – Кристал Пэлас
- 1 – Лестер Сити
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