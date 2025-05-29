Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин может покинуть «Бенфику» уже этим летом.

По информации британского издания The Mirror, украинец заинтересовал «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». «Дьяволы» были уверены в подписании Анатолия, но ситуацию осложнило поражение в финале Лиги Европы, ведь британцы остались без еврокубков на следующий сезон.

«Манчестер Сити» ищет замену Эдерсону и уже долгое время изучает трансфер украинца, который может состояться уже очень скоро.

Переговоры сейчас продолжаются, предложения поступают от обоих клубов из Манчестера. Сам Трубин мечтает играть в АПЛ – он с радостью туда перейдет.

В этом сезоне Трубин провел 47 матчей, пропустил 48 голов и 19 раз отыграл на ноль. Ранее сообщалось, что «Бенфика» хочет продлить с украинцем контракт.