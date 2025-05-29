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  4. Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
Англия
29 мая 2025, 01:03 |
1075
0

Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение

Оба клуба из Манчестера хотят подписать украинца

29 мая 2025, 01:03 |
1075
0
Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин может покинуть «Бенфику» уже этим летом.

По информации британского издания The Mirror, украинец заинтересовал «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». «Дьяволы» были уверены в подписании Анатолия, но ситуацию осложнило поражение в финале Лиги Европы, ведь британцы остались без еврокубков на следующий сезон.

«Манчестер Сити» ищет замену Эдерсону и уже долгое время изучает трансфер украинца, который может состояться уже очень скоро.

Переговоры сейчас продолжаются, предложения поступают от обоих клубов из Манчестера. Сам Трубин мечтает играть в АПЛ – он с радостью туда перейдет.

В этом сезоне Трубин провел 47 матчей, пропустил 48 голов и 19 раз отыграл на ноль. Ранее сообщалось, что «Бенфика» хочет продлить с украинцем контракт.

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Бенфика трансферы Эдерсон чемпионат Португалии по футболу Манчестер Сити трансферы АПЛ Анатолий Трубин Манчестер Юнайтед
Дмитрий Олейник Источник: The Mirror
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