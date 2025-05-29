Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
Оба клуба из Манчестера хотят подписать украинца
Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин может покинуть «Бенфику» уже этим летом.
По информации британского издания The Mirror, украинец заинтересовал «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». «Дьяволы» были уверены в подписании Анатолия, но ситуацию осложнило поражение в финале Лиги Европы, ведь британцы остались без еврокубков на следующий сезон.
«Манчестер Сити» ищет замену Эдерсону и уже долгое время изучает трансфер украинца, который может состояться уже очень скоро.
Переговоры сейчас продолжаются, предложения поступают от обоих клубов из Манчестера. Сам Трубин мечтает играть в АПЛ – он с радостью туда перейдет.
В этом сезоне Трубин провел 47 матчей, пропустил 48 голов и 19 раз отыграл на ноль. Ранее сообщалось, что «Бенфика» хочет продлить с украинцем контракт.
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