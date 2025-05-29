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  4. Мудрик без слов отреагировал на победу Челси в Лиге конференций
Лига конференций
29 мая 2025, 09:30 |
803
2

Мудрик без слов отреагировал на победу Челси в Лиге конференций

Лондонцы в финале разгромили «Бетис»

29 мая 2025, 09:30 |
803
2
Мудрик без слов отреагировал на победу Челси в Лиге конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

28 мая состоялся финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис и Челси.

Поединок прошел на Вроцлав Арена в Польше. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу пенсионеров.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий лондонцев Михаил Мудрик на послематчевом праздновании не появился, вингер отстранен от футбола и присутствовал на трибунах.

После завершения матча Мудрик не давал никаких комментариев по поводу победы «синих». Единственной реакцией Михаила был сторис в Инстаграме, где он выложил фото игроков «Челси» с трофеем Лиги конференций.

ФОТО. Мудрик без слов отреагировал на победу Челси в Лиге конференций

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Бетис Михаил Мудрик Челси Лига конференций Бетис - Челси фото
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 2
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MIRRA
Раз на церемонії не було, значить проба Б теж позитивна. Навіщо оце жувати соплі довкола цієї теми вже пів року?
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Tea with milk
Наконец то  стал мужиком.
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0
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