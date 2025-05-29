28 мая состоялся финальный матч Лиги конференций 2024/25 между командами Бетис и Челси.

Поединок прошел на Вроцлав Арена в Польше. Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу пенсионеров.

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Украинский нападающий лондонцев Михаил Мудрик на послематчевом праздновании не появился, вингер отстранен от футбола и присутствовал на трибунах.

После завершения матча Мудрик не давал никаких комментариев по поводу победы «синих». Единственной реакцией Михаила был сторис в Инстаграме, где он выложил фото игроков «Челси» с трофеем Лиги конференций.

ФОТО. Мудрик без слов отреагировал на победу Челси в Лиге конференций