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Англия
28 мая 2025, 22:19 | Обновлено 28 мая 2025, 22:27
129
1

АМОРИМ: «Посмотрели на игру молодых футболистов. Главное – что без травм»

Английский Манчестер Юнайтед провел товарищеский матч в Малайзии

28 мая 2025, 22:19 | Обновлено 28 мая 2025, 22:27
129
1
АМОРИМ: «Посмотрели на игру молодых футболистов. Главное – что без травм»
ФК Ман Юнайтед. Рубен Аморим

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим считает участие молодых игроков в товарищеском матче в Малайзии против ASEAN All-Stars (0:1) положительным моментом.

Тренер с облегчением отмечает, что обошлось без травм. Красные дьяволы уступили после гола Муанг Маунг Лвина на 71-й минуте – несмотря на преимущество в игре, МЮ не удалось забить в Куала-Лумпуре.

На тяжелом поле, в условиях чрезвычайной влажности, этот матч Maybank Challenge Cup предшествовал последней игре сезона – против сборной Гонконга (30 мая). Наставник получил возможность провести масштабную ротацию в течение 90 минут и сообщил, что некоторые из игроков, которые вышли на поле, могут получить больше времени в пятницу.

Рубен Аморим: «Мы ожидали хорошую игру, интенсивную, в таких условиях. Но самое главное – это то, что никто не получил травму, и мы увидели молодых ребят. Это самое важное – никаких повреждений, учитывая погоду и все, что мы сделали, чтобы оказаться здесь именно в этот день. Но это не оправдание. Мы должны были выступить лучше.

Нам нужно контролировать игровое время каждого. Коне получит больше времени в следующем матче в пятницу. Он хорошо себя проявил, но все молодые ребята старались – и это самое важное. Они хотят играть больше, но мы должны ротировать состав, чтобы все получили возможность. Они справились хорошо».

Рубена спросили, произвел ли кто-то из игроков ASEAN All-Stars на него впечатление: «Это сложно увидеть в таком матче, в межсезонье. Они хорошо сыграли в обороне. Думаю, Серхио Эсекьель Агуэро – хороший игрок, он довольно уверенно контролировал центр поля. Так что, есть хорошие игроки, это нормально, и они этого заслуживают». Агуэро, который носит такое же имя, как и бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины, был капитаном команды и является игроком национальной сборной Малайзии, хотя родился в Аргентине.

ВИДЕО. Манчестер Юнайтед – ASEAN All-Stars – 0:1

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Манчестер Юнайтед товарищеские матчи Рубен Аморим Малайзия Куала-Лумпур пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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Mark4854590
Манчестеру потрібні гроші і команду ганятимуть по виставкових турнірах. І тут Аморім має, якщо дійсно хоче щось зробити з командою, ар максимуму використати тих, хто йде на продаж
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