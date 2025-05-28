АМОРИМ: «Посмотрели на игру молодых футболистов. Главное – что без травм»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим считает участие молодых игроков в товарищеском матче в Малайзии против ASEAN All-Stars (0:1) положительным моментом.

Тренер с облегчением отмечает, что обошлось без травм. Красные дьяволы уступили после гола Муанг Маунг Лвина на 71-й минуте – несмотря на преимущество в игре, МЮ не удалось забить в Куала-Лумпуре.

На тяжелом поле, в условиях чрезвычайной влажности, этот матч Maybank Challenge Cup предшествовал последней игре сезона – против сборной Гонконга (30 мая). Наставник получил возможность провести масштабную ротацию в течение 90 минут и сообщил, что некоторые из игроков, которые вышли на поле, могут получить больше времени в пятницу.

Рубен Аморим: «Мы ожидали хорошую игру, интенсивную, в таких условиях. Но самое главное – это то, что никто не получил травму, и мы увидели молодых ребят. Это самое важное – никаких повреждений, учитывая погоду и все, что мы сделали, чтобы оказаться здесь именно в этот день. Но это не оправдание. Мы должны были выступить лучше.

Нам нужно контролировать игровое время каждого. Коне получит больше времени в следующем матче в пятницу. Он хорошо себя проявил, но все молодые ребята старались – и это самое важное. Они хотят играть больше, но мы должны ротировать состав, чтобы все получили возможность. Они справились хорошо».

Рубена спросили, произвел ли кто-то из игроков ASEAN All-Stars на него впечатление: «Это сложно увидеть в таком матче, в межсезонье. Они хорошо сыграли в обороне. Думаю, Серхио Эсекьель Агуэро – хороший игрок, он довольно уверенно контролировал центр поля. Так что, есть хорошие игроки, это нормально, и они этого заслуживают». Агуэро, который носит такое же имя, как и бывший нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины, был капитаном команды и является игроком национальной сборной Малайзии, хотя родился в Аргентине.

ВИДЕО. Манчестер Юнайтед – ASEAN All-Stars – 0:1