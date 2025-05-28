Половина из 30 чемпионских титулов Динамо связана с Шовковским

Впечатляющий факт: половина из всех 30 чемпионских титулов киевского «Динамо» так или иначе связаны с Александром Шовковским.

В 2025 году Александр Владимирович впервые завоевал золото в статусе главного тренера столичного клуба. А до этого он 14 раз становился чемпионом Украины как игрок «Динамо».

Таким образом, Шовковский – 7-й представитель «Динамо», которому удалось выиграть чемпионат и как футболисту, и как наставнику.

Ранее этого добивались Валерий Лобановский, Йожеф Сабо, Михаил Фоменко, Анатолий Демьяненко, Алексей Михайличенко и Сергей Ребров.