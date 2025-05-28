Половина из 30 чемпионских титулов Динамо связана с Шовковским
7 специалистов выигрывали с Динамо трофей и как футболист, и как тренер
Впечатляющий факт: половина из всех 30 чемпионских титулов киевского «Динамо» так или иначе связаны с Александром Шовковским.
В 2025 году Александр Владимирович впервые завоевал золото в статусе главного тренера столичного клуба. А до этого он 14 раз становился чемпионом Украины как игрок «Динамо».
Таким образом, Шовковский – 7-й представитель «Динамо», которому удалось выиграть чемпионат и как футболисту, и как наставнику.
Ранее этого добивались Валерий Лобановский, Йожеф Сабо, Михаил Фоменко, Анатолий Демьяненко, Алексей Михайличенко и Сергей Ребров.
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