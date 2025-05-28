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  4. Половина из 30 чемпионских титулов Динамо связана с Шовковским
Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 21:23 | Обновлено 28 мая 2025, 21:35
182
0

Половина из 30 чемпионских титулов Динамо связана с Шовковским

7 специалистов выигрывали с Динамо трофей и как футболист, и как тренер

28 мая 2025, 21:23 | Обновлено 28 мая 2025, 21:35
182
0
Половина из 30 чемпионских титулов Динамо связана с Шовковским
ФК Динамо. Александр Шовковский

Впечатляющий факт: половина из всех 30 чемпионских титулов киевского «Динамо» так или иначе связаны с Александром Шовковским.

В 2025 году Александр Владимирович впервые завоевал золото в статусе главного тренера столичного клуба. А до этого он 14 раз становился чемпионом Украины как игрок «Динамо».

Таким образом, Шовковский – 7-й представитель «Динамо», которому удалось выиграть чемпионат и как футболисту, и как наставнику.

Ранее этого добивались Валерий Лобановский, Йожеф Сабо, Михаил Фоменко, Анатолий Демьяненко, Алексей Михайличенко и Сергей Ребров.

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига Александр Шовковский статистика чемпионат Украины по футболу Анатолий Демьяненко Валерий Лобановский Йожеф Сабо Михаил Фоменко Сергей Ребров Алексей Михайличенко
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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