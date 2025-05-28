Ярким стал сезон 2024/25, в котором «Динамо» завоевало чемпионство в УПЛ. В видеоотчете собраны все самые эмоциональные моменты из 30 туров, празднования, решающие голы и незабываемые кадры с поля.

В видео – комментарии игроков «Динамо» после церемонии награждения: Николай Шапаренко, Денис Попов, Виталий Буяльский, Александр Пихаленок, Валентин Рубчинский и Владислав Дубинчак поделились впечатлениями от триумфа.

Также в клубе опубликовали исторический сюжет с матча 30-го тура УПЛ: эмоции, празднования, бекстейдж и профессиональные комментарии. Это был праздник украинского футбола.

ВИДЕО. Золото для Киева. Чемпионский путь Динамо в сезоне УПЛ 2024/25