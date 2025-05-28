Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Золото для Киева. Чемпионский путь Динамо в сезоне УПЛ 2024/25
Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 06:23 | Обновлено 28 мая 2025, 06:45
166
0

ВИДЕО. Золото для Киева. Чемпионский путь Динамо в сезоне УПЛ 2024/25

Диномовцы взяли главный трофей в Украине, проведя сезон без поражений

28 мая 2025, 06:23 | Обновлено 28 мая 2025, 06:45
166
0
ВИДЕО. Золото для Киева. Чемпионский путь Динамо в сезоне УПЛ 2024/25
ФК Динамо

Ярким стал сезон 2024/25, в котором «Динамо» завоевало чемпионство в УПЛ. В видеоотчете собраны все самые эмоциональные моменты из 30 туров, празднования, решающие голы и незабываемые кадры с поля.

В видео – комментарии игроков «Динамо» после церемонии награждения: Николай Шапаренко, Денис Попов, Виталий Буяльский, Александр Пихаленок, Валентин Рубчинский и Владислав Дубинчак поделились впечатлениями от триумфа.

Также в клубе опубликовали исторический сюжет с матча 30-го тура УПЛ: эмоции, празднования, бекстейдж и профессиональные комментарии. Это был праздник украинского футбола.

ВИДЕО. Золото для Киева. Чемпионский путь Динамо в сезоне УПЛ 2024/25

По теме:
«Имею честь». Легенда Динамо получил новое звание в ВСУ
Президент Эпицентра рассказал, какой будет бюджет у команды-новичка УПЛ
Нападающий-легионер Полесья хотел покинуть команду из-за обстрелов
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига награждение видео
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
Футбол | 28 мая 2025, 00:25 3
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе

Бывший полузащитник сборной Украины отреагировал на слова Олега Симороза

Рома приняла решение по Довбику после невыхода в ЛЧ. Его хочет топ-клуб
Футбол | 27 мая 2025, 07:36 11
Рома приняла решение по Довбику после невыхода в ЛЧ. Его хочет топ-клуб
Рома приняла решение по Довбику после невыхода в ЛЧ. Его хочет топ-клуб

«Интер» интересуется украинцем

Известно, сколько хочет платить Галатасарай Лунину. Больше, чем Реал
Футбол | 28.05.2025, 05:05
Известно, сколько хочет платить Галатасарай Лунину. Больше, чем Реал
Известно, сколько хочет платить Галатасарай Лунину. Больше, чем Реал
«А что он может?» Леоненко объяснил, почему Шахтер отказался от Ротаня
Футбол | 27.05.2025, 08:59
«А что он может?» Леоненко объяснил, почему Шахтер отказался от Ротаня
«А что он может?» Леоненко объяснил, почему Шахтер отказался от Ротаня
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
Футбол | 28.05.2025, 04:55
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Не Полесье? Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
26.05.2025, 11:39 17
Футбол
Туран требует у Шахтера недешевый трансфер. Футболист играл в топ-лиге
Туран требует у Шахтера недешевый трансфер. Футболист играл в топ-лиге
26.05.2025, 20:45 26
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он один из лучших футболистов, которых я тренировал»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Он один из лучших футболистов, которых я тренировал»
26.05.2025, 10:58
Футбол
Ломаченко вернулся в Украину для важной миссии
Ломаченко вернулся в Украину для важной миссии
27.05.2025, 00:05 1
Бокс
Ветеран ВСУ: «Должен опровергнуть наглую ложь Алиева»
Ветеран ВСУ: «Должен опровергнуть наглую ложь Алиева»
26.05.2025, 09:46 19
Футбол
Канадский теннисист с украинскими корнями сотворил сенсацию на старте РГ-25
Канадский теннисист с украинскими корнями сотворил сенсацию на старте РГ-25
27.05.2025, 11:29 1
Теннис
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Господи, если он это сделает – будет лучшим в истории»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Господи, если он это сделает – будет лучшим в истории»
26.05.2025, 08:59
Бокс
Четвертая ракетка мира потерпел поражение на старте Ролан Гаррос
Четвертая ракетка мира потерпел поражение на старте Ролан Гаррос
26.05.2025, 17:40 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем