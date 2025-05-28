Юная чешка после победы над Костюк вылетела с Ролан Гаррос 2025
Сара Бейлек уступила Жаклин Кристиан в 1/32 финала, румынка далее сыграет со Свентек
19-летняя чешская теннисистка Сара Бейлек (WTA 188), которая в первом раунде Открытого чемпионата Франции 2025 сенсационно переиграла украинку Марту Костюк, покинула мейджор в Париже.
В матче 1/32 финала чешка в трех сетах проиграла представительнице Румынии Жаклин Кристиан (WTA 60) за 1 час и 56 минут.
Ролан Гаррос 2025. 1/32 финала
Сара Бейлек (Чехия) [Q] – Жаклин Кристиан (Румыния) – 6:1, 3:6, 3:6
Это была первая встреча соперниц.
Бейлек прошла квалификацию к мейджору, где в финальном раунде одолела еще одну украинку Юлию Стародубцеву.
Кристиан на старте французского слэма выбила Кимберли Биррелл. Следующей оппоненткой румынки будет пятая ракетка мира и действующая чемпионка Ролан Гаррос Ига Свентек.
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