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Англия
28 мая 2025, 22:29 |
601
0

Неудачно эмигрировал в Австралию и стал звездой Ливерпуля. Умер Стивенсон

Бывший футболист «мерсисайдцев» помогал клубу выигрывать чемпионат Англии

28 мая 2025, 22:29 |
601
0
Неудачно эмигрировал в Австралию и стал звездой Ливерпуля. Умер Стивенсон
liverpoolfc

На 86-м году жизни скончался известный в прошлом футболист «Ливерпуля» Уилли Стивенсон, который случайно попал в клуб.

По национальности Стивенсон шотландец. Начинал свою профессиональную карьеру в «Рейнджерс». Два сезона подряд полузащитник был основным игроком команды. В 1959 году стал чемпионом Шотландии. Но после отставки тренера Джима Бакстера потерял место в основном составе.

В 1962 году решил прекратить сотрудничество с «Рейнджерс» и эмигрировал в Австралию. Там попытался найти для себя клуб, но тамошняя федерация футбола не дала Стивенсону разрешение на выступления в чемпионате. Шотландский футболист до октября пытался решить вопрос с разрешением, но после неудачи вернулся в Великобританию.

Почти сразу получил два предложения продолжить карьеру. К Стивенсону обратились представители «Престона» и «Ливерпуля». Игрок выбрал последних.

В «Ливерпуле» Уилли Стивенсон стал настоящей звездой. За пять сезонов он сыграл 241 матч и забил 18 мячей. Стал двукратным чемпионом Англии, трижды выигрывал Суперкубок Англии и один раз завоевал кубок страны. В 1966 году был финалистом Кубка обладателей кубков.

В 1967 году Стивенсон перешел в «Сток Сити». Там сыграл 112 матчей и забил 7 мячей.

Также играл за «Транмир Роверс» в Ирландии и «Ванкувер» в Канаде.

После завершения карьеры открыл спортивный паб в Макклсфилде. Кстати, именно в этом городке он играл в футбол в последний раз.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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