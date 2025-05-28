В Аргентине умер известный в прошлом футболист Верон-старший
Хуан Рамон Верон был звездой аргентинского «Эстудиантеса» и греческого «Панатинаикоса»
На 82-м году жизни в Аргентине умер известный в прошлом футболист Хуан Рамон Верон.
На клубном уровне выступал за аргентинский «Эстудиантес», с которым выиграл три Кубка Либертадорес.
Впоследствии полузащитник переехал в Европу, где выступал за греческий «Панатинаикос». Также в карьере экс-игрока сборной Аргентины были колумбийские клубы «Хуниор» и «Кукута Депортиво».
Хуан Рамон – отец известного в прошлом игрока Хуана Себастьяна Верона, который в свое время успел поиграть за «Лацио», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Интер».
Внук Хуана Рамона, Деян, также футболист и играет в UFL за команду из Майами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джанлуиджи Доннарумма расположился на 4-й строчке рейтинга
Саленко может оказаться в первой команде или пойти в аренду