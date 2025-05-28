Роналду зовет в Аль-Наср легенду, которая выиграла ЗМ. Есть предложение
Лука Модрич может перебраться в саудовский клуб
Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич покинет команду по окончании сезона. Об этом сообщили официальные социальные сети клуба.
По информации Foot Mercato, Модрич желает продолжить карьеру в США, но рассматривает и другие варианты. Заинтересованность футболистом есть от саудовского клуба «Аль-Наср», который решился уже прислать ему официальное предложение. С Модричем неоднократно общался Криштиану Роналду. Лука взял время на раздумья.
Модрича ждет еще клубный чемпионат мира 2025, а уже после этого он станет свободным агентом и покинет «Реал».
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