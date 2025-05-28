Роналду зовет в Аль-Наср легенду, которая выиграла ЗМ. Есть предложение

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич покинет команду по окончании сезона. Об этом сообщили официальные социальные сети клуба.

По информации Foot Mercato, Модрич желает продолжить карьеру в США, но рассматривает и другие варианты. Заинтересованность футболистом есть от саудовского клуба «Аль-Наср», который решился уже прислать ему официальное предложение. С Модричем неоднократно общался Криштиану Роналду. Лука взял время на раздумья.

Модрича ждет еще клубный чемпионат мира 2025, а уже после этого он станет свободным агентом и покинет «Реал».