Ямаль поставил Флику два условия перед подписанием нового контракта

«Барселона» объявила о продлении контракта со своим молодым талантом. Новое соглашение с 17-летним Ламином Ямалем будет действовать до 2031 года. Срок предыдущего контракта истекал летом 2026 года.

По информации испанских СМИ, перед подписанием нового соглашения Ямаль поставил два условия главному тренеру команды Ханси-Дитеру Флику.

Вингер хочет стать постоянным исполнителем пенальти и штрафных ударов. Кроме этого, Ямаль сообщил, что не хочет слишком часто быть замененным из-за усталости, он хочет больше играть.

В сезоне 2024/25 Ямаль провел 55 матчей. Забил 18 мячей и отдал 25 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.