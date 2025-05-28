Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мы привезем в Канаду часть души украинского футбола»

Глава УАФ Андрей Шевченко рассказал о социальной составляющей товарищеского турнира в Канаде. С 5 по 10 июня в Торонто продлится выставка под названием «Украинский футбол. Игра продолжается».

Мы привезем в Канаду часть души украинского футбола. Впервые в истории в одном месте удалось собрать уникальные артефакты из разных коллекций, чтобы показать миру, как футбол отражает нашу борьбу, память и единство.

Это благодарность тем, кто годами поддерживал сборную за океаном, и одновременно мощное культурное послание. Мы хотим, чтобы и за пределами Украины увидели, как футбол стал для нас не только игрой, а частью ДНК нации — и как он продолжается, даже во время войны», – сказал Шевченко.

Национальная сборная Украины выступит на товарищеском турнире в Канаде в начале лета. На турнире Canadian Shield украинцы сыграют с Канадой (7 июня) и Новой Зеландией (11 июня).