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Сборная УКРАИНЫ
28 мая 2025, 19:24 | Обновлено 28 мая 2025, 19:41
485
5

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мы привезем в Канаду часть души украинского футбола»

Глава УАФ рассказал о социальной миссии украинской делегации

28 мая 2025, 19:24 | Обновлено 28 мая 2025, 19:41
485
5
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мы привезем в Канаду часть души украинского футбола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Глава УАФ Андрей Шевченко рассказал о социальной составляющей товарищеского турнира в Канаде. С 5 по 10 июня в Торонто продлится выставка под названием «Украинский футбол. Игра продолжается».

Мы привезем в Канаду часть души украинского футбола. Впервые в истории в одном месте удалось собрать уникальные артефакты из разных коллекций, чтобы показать миру, как футбол отражает нашу борьбу, память и единство.

Это благодарность тем, кто годами поддерживал сборную за океаном, и одновременно мощное культурное послание. Мы хотим, чтобы и за пределами Украины увидели, как футбол стал для нас не только игрой, а частью ДНК нации — и как он продолжается, даже во время войны», – сказал Шевченко.

Национальная сборная Украины выступит на товарищеском турнире в Канаде в начале лета. На турнире Canadian Shield украинцы сыграют с Канадой (7 июня) и Новой Зеландией (11 июня).

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сборная Украины по футболу Андрей Шевченко Canadian Shield
Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Barabashovo
И нашего Харьковского характера! Мои земляки Лунин, Бондарь, Крыськив, Калюжный и звездный воспитанник школы Металла Судаков!
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+2
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Boodya
Це все добре, але Шевченко себе для початку привіз би в Україну 
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+1
_9Quantum19_
🇺🇦🇺🇦🇺🇦 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 Аби лиш поменше представників фк ганьба суркіса, щоб страви не псували
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+1
Oleksandr
Не вези тільки частину ОПЗЖ, яке представляють недогравці Суркіса 🤮
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-1
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