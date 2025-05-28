«Плакал в раздевалке». Лидер Полесья размышлял над завершением карьеры

Белорусский специалист Олег Дулуб припомнил старт карьеры Бориса Крушинского в ФК Львов. Тренер рассказал, что игрок в 20-летнем возрасте размышлял над завершением карьеры.

Мы пробовали Крушинского в центре защиты ФК Львов. Это была игра против Вереса (1:3), он столько наделал ошибок и отказался выходить на второй тайм. Он в раздевалке плакал и сказал, что закончит играть в футбол. Это был его последний опыт в этой позиции.

Как удалось вернуть в футбол? За счет тимбилдинга. Тогда мы ездили в госпиталь к раненым военным, у которых нет конечностей и после того Крушинский сказал, что будет играть в футбол», – заявил Дулуб.

Сегодня Борис Крушинский является одним из ключевых игроков житомирского Полесья. В нынешнем сезоне Борис провел 34 поединка, в которых отличился пятью голами и одним ассистом.