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  4. «Плакал в раздевалке». Лидер Полесья размышлял над завершением карьеры
Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 19:07 |
1622
0

«Плакал в раздевалке». Лидер Полесья размышлял над завершением карьеры

Олег Дулуб рассказал о первых шагах Бориса Крушинского в профессиональном футболе

28 мая 2025, 19:07 |
1622
0
«Плакал в раздевалке». Лидер Полесья размышлял над завершением карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Борис Крушинский

Белорусский специалист Олег Дулуб припомнил старт карьеры Бориса Крушинского в ФК Львов. Тренер рассказал, что игрок в 20-летнем возрасте размышлял над завершением карьеры.

Мы пробовали Крушинского в центре защиты ФК Львов. Это была игра против Вереса (1:3), он столько наделал ошибок и отказался выходить на второй тайм. Он в раздевалке плакал и сказал, что закончит играть в футбол. Это был его последний опыт в этой позиции.

Как удалось вернуть в футбол? За счет тимбилдинга. Тогда мы ездили в госпиталь к раненым военным, у которых нет конечностей и после того Крушинский сказал, что будет играть в футбол», – заявил Дулуб.

Сегодня Борис Крушинский является одним из ключевых игроков житомирского Полесья. В нынешнем сезоне Борис провел 34 поединка, в которых отличился пятью голами и одним ассистом.

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Олег Дулуб Борис Крушинский Украинская Премьер-лига Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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