«Плакал в раздевалке». Лидер Полесья размышлял над завершением карьеры
Олег Дулуб рассказал о первых шагах Бориса Крушинского в профессиональном футболе
Белорусский специалист Олег Дулуб припомнил старт карьеры Бориса Крушинского в ФК Львов. Тренер рассказал, что игрок в 20-летнем возрасте размышлял над завершением карьеры.
Мы пробовали Крушинского в центре защиты ФК Львов. Это была игра против Вереса (1:3), он столько наделал ошибок и отказался выходить на второй тайм. Он в раздевалке плакал и сказал, что закончит играть в футбол. Это был его последний опыт в этой позиции.
Как удалось вернуть в футбол? За счет тимбилдинга. Тогда мы ездили в госпиталь к раненым военным, у которых нет конечностей и после того Крушинский сказал, что будет играть в футбол», – заявил Дулуб.
Сегодня Борис Крушинский является одним из ключевых игроков житомирского Полесья. В нынешнем сезоне Борис провел 34 поединка, в которых отличился пятью голами и одним ассистом.
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