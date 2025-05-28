Экс-игрок сборной Украины устроил драку на тренировке клуба УПЛ

Бывший главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб рассказал о драке двух игроков «фиолетовых» в период его тренерства в черкасском клубе. Бывший футболист национальной сборной Украины Денис Олейник что-то не поделил с форвардом Максимом Прядуном.

«Сейчас я уже могу открыть все карты. Произошла потасовка между игроками за два дня до матча против «Полесья». Денис Олейник и Максим Прядун ничего не поделили. Они сражались как дети.

Любой конфликт может быть как положительным, так и негативным. Если оставить все как есть – у тебя развалится раздевалка. А если решить его в положительном ключе... Им сразу сказали: «Спасибо, до свидания». Но пришла команда и они поручились за обоих», – сказал Дулуб.

Именно Денис Олейник принес победу ЛНЗ (1:0) в матче 19 тура УПЛ в сезоне 2023/24, забив победный гол на 90+3 минуте после ошибки Дениса Бойко.