Впервые без отца. Анчелотти-младший нашел себе клуб
Давиде основной кандидат на должность главного тренера шотландского «Рейнджерс»
35-летний итальянский специалист Давиде Анчелотти провел переговоры с шотландским «Рейнджерс», который ищет нового главного тренера.
Об этом сообщает издание ВВС.
По информации источника, Анчелотти-младший отказался от должности в сборной Бразилии, ведь решил строить независимую от отца карьеру.
В «Рейнджерс» считают Давиде основным кандидатом на должность главного тренера.
Ранее Давиде Анчелотти работал ассистентом тренера в командах «Бавария», «Наполи», «Эвертон» и «Реал» Мадрид.
Во всех этих клубах главным тренером был его отец Карло Анчелотти.
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