Впервые без отца. Анчелотти-младший нашел себе клуб

35-летний итальянский специалист Давиде Анчелотти провел переговоры с шотландским «Рейнджерс», который ищет нового главного тренера.

Об этом сообщает издание ВВС.

По информации источника, Анчелотти-младший отказался от должности в сборной Бразилии, ведь решил строить независимую от отца карьеру.

В «Рейнджерс» считают Давиде основным кандидатом на должность главного тренера.

Ранее Давиде Анчелотти работал ассистентом тренера в командах «Бавария», «Наполи», «Эвертон» и «Реал» Мадрид.

Во всех этих клубах главным тренером был его отец Карло Анчелотти.