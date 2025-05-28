Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Впервые без отца. Анчелотти-младший нашел себе клуб
Шотландия
28 мая 2025, 19:08 |
1432
1

Впервые без отца. Анчелотти-младший нашел себе клуб

Давиде основной кандидат на должность главного тренера шотландского «Рейнджерс»

28 мая 2025, 19:08 |
1432
1
Впервые без отца. Анчелотти-младший нашел себе клуб
Getty Images/Global Images Ukraine

35-летний итальянский специалист Давиде Анчелотти провел переговоры с шотландским «Рейнджерс», который ищет нового главного тренера.

Об этом сообщает издание ВВС.

По информации источника, Анчелотти-младший отказался от должности в сборной Бразилии, ведь решил строить независимую от отца карьеру.

В «Рейнджерс» считают Давиде основным кандидатом на должность главного тренера.

Ранее Давиде Анчелотти работал ассистентом тренера в командах «Бавария», «Наполи», «Эвертон» и «Реал» Мадрид.

Во всех этих клубах главным тренером был его отец Карло Анчелотти.

По теме:
Ротань выбрал клуб, который возглавит в следующем сезоне. Все согласовано
Не все так просто. Игрокам Реала не понравились первые действия Хаби Алонсо
«Хоть бы у него все получилось». Реакция фанов на назначение Арды Турана
Давиде Анчелотти Глазго Рейнджерс назначение тренера Карло Анчелотти чемпионат Шотландии по футболу
Александр Сильченко Источник: BBC
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вратарь – в лидерах. Рейтинг золотого мяча перед финалом Лиги чемпионов
Футбол | 27 мая 2025, 21:17 1
Вратарь – в лидерах. Рейтинг золотого мяча перед финалом Лиги чемпионов
Вратарь – в лидерах. Рейтинг золотого мяча перед финалом Лиги чемпионов

Джанлуиджи Доннарумма расположился на 4-й строчке рейтинга

Тренер Челси объяснил, почему послал критиков после финала сезона АПЛ
Футбол | 28 мая 2025, 19:23 0
Тренер Челси объяснил, почему послал критиков после финала сезона АПЛ
Тренер Челси объяснил, почему послал критиков после финала сезона АПЛ

Мареска был очень зол на экспертов, которые критиковали команду

Бетис – Челси. Прогноз и анонс на финал Лиги конференций
Футбол | 28.05.2025, 17:01
Бетис – Челси. Прогноз и анонс на финал Лиги конференций
Бетис – Челси. Прогноз и анонс на финал Лиги конференций
Провели 13 лет. Двукратная олимпийская чемпионка сообщила о разводе
Биатлон | 27.05.2025, 20:44
Провели 13 лет. Двукратная олимпийская чемпионка сообщила о разводе
Провели 13 лет. Двукратная олимпийская чемпионка сообщила о разводе
«Он невероятный». Шеннон Бриггс назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Бокс | 28.05.2025, 05:23
«Он невероятный». Шеннон Бриггс назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Он невероятный». Шеннон Бриггс назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Було б цікаво подивитись, на що Анчелотті-молодший здатен
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем его тренировать, если он и так все умеет?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «А зачем его тренировать, если он и так все умеет?»
27.05.2025, 08:57
Футбол
13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
28.05.2025, 00:33
Теннис
Ветеран ВСУ объяснил, как Алиев получил статус УБД
Ветеран ВСУ объяснил, как Алиев получил статус УБД
27.05.2025, 10:17 5
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Повторят путь Днепра-1, который вышел в еврокубки и исчез»
ЛЕОНЕНКО: «Повторят путь Днепра-1, который вышел в еврокубки и исчез»
26.05.2025, 19:23 11
Футбол
Четвертая ракетка мира потерпел поражение на старте Ролан Гаррос
Четвертая ракетка мира потерпел поражение на старте Ролан Гаррос
26.05.2025, 17:40 3
Теннис
Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
27.05.2025, 17:51 44
Футбол
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
28.05.2025, 04:55 9
Футбол
Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Ролан Гаррос 2025
Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Ролан Гаррос 2025
27.05.2025, 18:01 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем