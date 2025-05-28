Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свентек в шестой раз обыграла Радукану и вышла в третий раунд Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
28 мая 2025, 18:53 | Обновлено 28 мая 2025, 18:58
158
0

Свентек в шестой раз обыграла Радукану и вышла в третий раунд Ролан Гаррос

Ига уничтожила Эмму в матче 1/32 финала и продолжает успешную защиту трофея

28 мая 2025, 18:53 | Обновлено 28 мая 2025, 18:58
158
0
Свентек в шестой раз обыграла Радукану и вышла в третий раунд Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Пятая ракетка мира и действующая победительница Открытого чемпионата Франции 2025 Ига Свентек (Польша) продолжает защиту трофея в Париже.

Во втором раунде полька в двух сетах разгромила Эмму Радукану (Великобритания, WTA 41) за 1 час и 18 минут.

Ролан Гаррос 2025. 1/32 финала

Эмма Радукану (Великобритания) – Ига Свентек (Польша) [2] – 1:6, 2:6

Свентек провела шестое очное противостояние против Радукану и в шестой раз одержала победу. Пять раз девушки играли между собой на уровне Тура, а их первая встреча состоялась в четвертьфинале юниорского Уимблдона-2018.

Ига в третьем круге Ролан Гаррос поборется либо против Сары Бейлек, либо против Жаклин Кристиан. На старте мейджора Свентек справилась с Ребеккой Шрамковой.

Для Иги эта победа стала 23-й подряд на кортах Ролан Гаррос. Всего на парижском слэме у нее 37 викторий и всего 2 поражения.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Свитолина пояснила, почему матч против Бондар получился таким сложным
Алькарас уверенными шагами идет к защите титула на Ролан Гаррос
ФОТО. Третий раунд РГ-2025 ждет. Как Свитолина сломила сопротивление Бондар
Ига Свёнтек Эмма Радукану Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Провели 13 лет. Двукратная олимпийская чемпионка сообщила о разводе
Биатлон | 27 мая 2025, 20:44 1
Провели 13 лет. Двукратная олимпийская чемпионка сообщила о разводе
Провели 13 лет. Двукратная олимпийская чемпионка сообщила о разводе

Тириль Экхофф разорвала отношения с бывшим лыжником

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении нового тренера
Футбол | 27 мая 2025, 21:33 61
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении нового тренера

Арда Туран подписал двухлетний контракт с горняками

Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
Теннис | 28.05.2025, 17:10
Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
Футбол | 28.05.2025, 07:30
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
Теннис | 28.05.2025, 00:33
13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Четвертая ракетка мира потерпел поражение на старте Ролан Гаррос
Четвертая ракетка мира потерпел поражение на старте Ролан Гаррос
26.05.2025, 17:40 3
Теннис
Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Ролан Гаррос 2025
Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Ролан Гаррос 2025
27.05.2025, 18:01 7
Теннис
Socca Ukraine. Значительное событие
Socca Ukraine. Значительное событие
27.05.2025, 10:09
Другие виды
Вратарь – в лидерах. Рейтинг золотого мяча перед финалом Лиги чемпионов
Вратарь – в лидерах. Рейтинг золотого мяча перед финалом Лиги чемпионов
27.05.2025, 21:17 1
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Повторят путь Днепра-1, который вышел в еврокубки и исчез»
ЛЕОНЕНКО: «Повторят путь Днепра-1, который вышел в еврокубки и исчез»
26.05.2025, 19:23 11
Футбол
Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
27.05.2025, 17:51 44
Футбол
Хаби Алонсо и Флорентино Перес приняли неожиданное решение по вратарю
Хаби Алонсо и Флорентино Перес приняли неожиданное решение по вратарю
26.05.2025, 20:18 3
Футбол
Ломаченко вернулся в Украину для важной миссии
Ломаченко вернулся в Украину для важной миссии
27.05.2025, 00:05 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем