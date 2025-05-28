Свентек в шестой раз обыграла Радукану и вышла в третий раунд Ролан Гаррос
Ига уничтожила Эмму в матче 1/32 финала и продолжает успешную защиту трофея
Пятая ракетка мира и действующая победительница Открытого чемпионата Франции 2025 Ига Свентек (Польша) продолжает защиту трофея в Париже.
Во втором раунде полька в двух сетах разгромила Эмму Радукану (Великобритания, WTA 41) за 1 час и 18 минут.
Ролан Гаррос 2025. 1/32 финала
Эмма Радукану (Великобритания) – Ига Свентек (Польша) [2] – 1:6, 2:6
Свентек провела шестое очное противостояние против Радукану и в шестой раз одержала победу. Пять раз девушки играли между собой на уровне Тура, а их первая встреча состоялась в четвертьфинале юниорского Уимблдона-2018.
Ига в третьем круге Ролан Гаррос поборется либо против Сары Бейлек, либо против Жаклин Кристиан. На старте мейджора Свентек справилась с Ребеккой Шрамковой.
Для Иги эта победа стала 23-й подряд на кортах Ролан Гаррос. Всего на парижском слэме у нее 37 викторий и всего 2 поражения.
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