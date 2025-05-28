Свентек в шестой раз обыграла Радукану и вышла в третий раунд Ролан Гаррос

Пятая ракетка мира и действующая победительница Открытого чемпионата Франции 2025 Ига Свентек (Польша) продолжает защиту трофея в Париже.

Во втором раунде полька в двух сетах разгромила Эмму Радукану (Великобритания, WTA 41) за 1 час и 18 минут.

Ролан Гаррос 2025. 1/32 финала

Эмма Радукану (Великобритания) – Ига Свентек (Польша) [2] – 1:6, 2:6

Свентек провела шестое очное противостояние против Радукану и в шестой раз одержала победу. Пять раз девушки играли между собой на уровне Тура, а их первая встреча состоялась в четвертьфинале юниорского Уимблдона-2018.

Ига в третьем круге Ролан Гаррос поборется либо против Сары Бейлек, либо против Жаклин Кристиан. На старте мейджора Свентек справилась с Ребеккой Шрамковой.

Для Иги эта победа стала 23-й подряд на кортах Ролан Гаррос. Всего на парижском слэме у нее 37 викторий и всего 2 поражения.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine