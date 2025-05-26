Свентек начала защиту титула на Ролан Гаррос с уверенной победы
Ига Свентек в двух сетах переиграла представительницу Словакии Ребекку Шрамкову
Действующая чемпионка Ролан Гаррос Ига Свентек (WTA 5) с победы стартовала на Открытом чемпионате Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах в Париже.
В первом раунде польская теннисистка в двух сетах переиграла представительницу Словакии Ребекку Шрамкову (WTA 42).
Теннисистки провели на корте 1 час и 26 минут. Это было их второе очное противостояние и вторая победа польской спортсменки.
Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала
Ига Свентек (Польша) [5] – Ребекка Шрамкова (Словакия) – 6:3, 6:3
Для Свентек это 22-я победа подряд на турнирах Ролан Гаррос. Баланс стартовых матчей на турнирах Большого шлема – 24:1.
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