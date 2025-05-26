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Ролан Гаррос
26 мая 2025, 14:42 | Обновлено 26 мая 2025, 14:57
199
0

Свентек начала защиту титула на Ролан Гаррос с уверенной победы

Ига Свентек в двух сетах переиграла представительницу Словакии Ребекку Шрамкову

26 мая 2025, 14:42 | Обновлено 26 мая 2025, 14:57
199
0
Свентек начала защиту титула на Ролан Гаррос с уверенной победы
Getty Images/Global Images Ukraine.

Действующая чемпионка Ролан Гаррос Ига Свентек (WTA 5) с победы стартовала на Открытом чемпионате Франции 2025, который проводится на грунтовых кортах в Париже.

В первом раунде польская теннисистка в двух сетах переиграла представительницу Словакии Ребекку Шрамкову (WTA 42).

Теннисистки провели на корте 1 час и 26 минут. Это было их второе очное противостояние и вторая победа польской спортсменки.

Ролан Гаррос 2025. 1/64 финала

Ига Свентек (Польша) [5] – Ребекка Шрамкова (Словакия) – 6:3, 6:3

Для Свентек это 22-я победа подряд на турнирах Ролан Гаррос. Баланс стартовых матчей на турнирах Большого шлема – 24:1.

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Ролан Гаррос 2025 Ига Свёнтек Ребекка Шрамкова
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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