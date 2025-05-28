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  4. Элина Свитолина – Анна Бондар. Трудный матч на Ролан Гаррос. Видеообзор
Ролан Гаррос
28 мая 2025, 18:31 |
491
0

Элина Свитолина – Анна Бондар. Трудный матч на Ролан Гаррос. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/32 финала Ролан Гаррос 2025

28 мая 2025, 18:31 |
491
0
Элина Свитолина – Анна Бондар. Трудный матч на Ролан Гаррос. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

28 мая украинская теннисистка Элина Свитолина в двух сетах переиграла Анну Бондар в матче 1/32 финала Ролан Гаррос.

Украинка добыла победу со счетом 7:6 (7:4), 7:5 за 1 час и 56 минут.

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Следующей соперницей Элины будет представительница США Бернарда Пера.

🏆 Ролан Гаррос 2025. 1/32 финала

Анна Бондар – Элина Свитолина [13] – 6:7 (4:7), 5:7

Видеообзор матча

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Элина Свитолина Анна Бондар Ролан Гаррос 2025 теннисные видеообзоры видео
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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