VAR изменил 16 решений в матчах Реала и Алавеса. У Барселоны наоборот

Мадридский «Реал» и «Алавес» стали командами, которые получили больше всего изменений судейских решений после просмотра VAR.

Об этом сообщило издание As.

В 16 случаях, когда арбитры просматривали спорные моменты с участием мадридского «Реала», то меняли свое решение. Такая же самая ситуация и с «Алавесом».

Что же касается «Барселоны», то здесь совсем противоположная ситуация. 16 раз арбитр соглашался со своим решением в пользу каталонцев после просмотра системы VAR.

Мадридский «Реал» в этом сезоне занял второе место в Ла Лиге.