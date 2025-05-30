VAR изменил 16 решений в матчах Реала и Алавеса. У Барселоны наоборот
Команды отличились и еще в одной интересной статистике
Мадридский «Реал» и «Алавес» стали командами, которые получили больше всего изменений судейских решений после просмотра VAR.
Об этом сообщило издание As.
В 16 случаях, когда арбитры просматривали спорные моменты с участием мадридского «Реала», то меняли свое решение. Такая же самая ситуация и с «Алавесом».
Что же касается «Барселоны», то здесь совсем противоположная ситуация. 16 раз арбитр соглашался со своим решением в пользу каталонцев после просмотра системы VAR.
Мадридский «Реал» в этом сезоне занял второе место в Ла Лиге.
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