19-я ракетка вылетела. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде РГ-2025

19-я ракетка мира и серебряная призерка Олимпийских игр 2024 в Париже Донна Векич (Хорватия) покинула Открытый чемпионат Франции 2025.

Во втором раунде мейджора на кортах Парижа хорватка потерпела поражение от представительницы США Бернарды Перы (WTA 83) за 2 часа и 20 минут.

Ролан Гаррос 2025. 1/32 финала

Донна Векич (Хорватия) [18] – Бернарда Пера (США) – 2:6, 6:4, 6:7 (3:10)

Пера провела третье очное противостояние против Векич и добыла третью победу.

Бернарда стала соперницей украинской теннисистки Элины Свитолиной в третьем раунде Ролан Гаррос. Элина в своем поединке 1/32 финала выбила Анну Бондар.

Ранее Свитолина играла против Перы только один раз. В 2013 году украинка одержала победу на соревнованиях в Праге.