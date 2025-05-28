19-я ракетка вылетела. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде РГ-2025
Бернарда Пера одолела Донну Векич во втором раунде мейджора и далее встретится с Элиной
19-я ракетка мира и серебряная призерка Олимпийских игр 2024 в Париже Донна Векич (Хорватия) покинула Открытый чемпионат Франции 2025.
Во втором раунде мейджора на кортах Парижа хорватка потерпела поражение от представительницы США Бернарды Перы (WTA 83) за 2 часа и 20 минут.
Ролан Гаррос 2025. 1/32 финала
Донна Векич (Хорватия) [18] – Бернарда Пера (США) – 2:6, 6:4, 6:7 (3:10)
Пера провела третье очное противостояние против Векич и добыла третью победу.
Бернарда стала соперницей украинской теннисистки Элины Свитолиной в третьем раунде Ролан Гаррос. Элина в своем поединке 1/32 финала выбила Анну Бондар.
Ранее Свитолина играла против Перы только один раз. В 2013 году украинка одержала победу на соревнованиях в Праге.
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