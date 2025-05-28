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Ролан Гаррос
28 мая 2025, 17:50 | Обновлено 28 мая 2025, 17:51
2574
3

19-я ракетка вылетела. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде РГ-2025

Бернарда Пера одолела Донну Векич во втором раунде мейджора и далее встретится с Элиной

28 мая 2025, 17:50 | Обновлено 28 мая 2025, 17:51
2574
3
19-я ракетка вылетела. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде РГ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарда Пера

19-я ракетка мира и серебряная призерка Олимпийских игр 2024 в Париже Донна Векич (Хорватия) покинула Открытый чемпионат Франции 2025.

Во втором раунде мейджора на кортах Парижа хорватка потерпела поражение от представительницы США Бернарды Перы (WTA 83) за 2 часа и 20 минут.

Ролан Гаррос 2025. 1/32 финала

Донна Векич (Хорватия) [18] – Бернарда Пера (США) – 2:6, 6:4, 6:7 (3:10)

Пера провела третье очное противостояние против Векич и добыла третью победу.

Бернарда стала соперницей украинской теннисистки Элины Свитолиной в третьем раунде Ролан Гаррос. Элина в своем поединке 1/32 финала выбила Анну Бондар.

Ранее Свитолина играла против Перы только один раз. В 2013 году украинка одержала победу на соревнованиях в Праге.

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Бернарда Пера Донна Векич Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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easterly
Не знаю, як складеться, але не хотів би щоб була вєкіч - дуже неприємна особа у всьому
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+4
Андрій Заліщук
Гіпотетично простіше, бо несіяна, але всеодно серйозна суперниця для Елі
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+4
SosokDayany
Буде не просто, але Єліна впорається і пройде американку 
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-1
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