Сергей НАГОРНЯК: «Нам по многим направлениям надо усилиться»

«Эпицентр» стал чемпионом Первой лиги. Следующий сезон команда проведет в УПЛ. Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк вспомнил знаковые моменты прошедшего чемпионата и поделился планами на межсезонье.

– Сергей Николаевич, давайте вернемся в начало сезона, когда все начиналось. А начало было не таким уж и радужным – Кубок Украины и поражение от «Скалы 1911». Скажите откровенно, тогда были мысли о том, что сезон 2024/2025 вряд ли станет настолько успешным?

– Сначала хочу поблагодарить наши Вооруженные Силы Украины, благодаря которым у нас была возможность достичь такого результата. Благодарен акционерам группы компаний «Эпицентр К», руководителям, тренерскому штабу, персоналу, футболистам и болельщикам. Это общий успех, мы вместе стали творцами такой истории. А по первой игре в сезоне, то скажу откровенно, что несмотря на вылет из Кубка Украины я верил в то, что наша команда в чемпионате финиширует, как минимум, в четверке. Было какое-то ощущение, что мы ниже, чем в прошлом сезоне - не будем. Почему? Самое главное, мы сохранили свой состав. И усилились такими футболистами, как Олег Билык, Евгений Запорожец, впоследствии и Владимир Танчик к нам пришел. Для нас это усиление было важным, поскольку эти игроки имели немалый опыт выступлений в УПЛ. Поэтому у нас, если говорить о поражении от «Скалы 1911», как говорится, первый блинчик выдался комом. Хотя признаюсь, руководство клуба говорило о том, что давайте попробуем удачно выступить в Кубке Украины.

– Но ведь в сезоне 2023/2024 годов «Эпицентр» дошел до 1/16 финала, что тоже можно назвать удачным выступлением. Хотели посягнуть на большее, а не получилось?

– Мы перед нынешним сезоном вспоминали тот Кубок. Команда тогда попала в маленькое пике... у нас выдался очень насыщенный график и мы его, так сказать, не вытянули. Впрочем, в сезоне 2024/2025 нам сказали попробовать выступить лучше. Но... Мы проиграли. Впрочем, я не делал из этого трагедии. Пожурил тогда немного ребят, однако понимал, что теперь можем сконцентрироваться исключительно на чемпионате. Вы же помните, как все начиналось – неизвестно было когда начнется сезон, то первый тур перенесли, то Кубок. А когда ты не знаешь точной даты начала, от того страдает подготовка. И наверное первая игра нам показала, что без соответствующего настроя и ответственности, невозможно обыграть команду Второй лиги. И «Скала 1911» нам подарила такой урок.

– То есть, можно так сказать, что то поражение пошло на пользу?

– Абсолютно согласен с этим. Если взять этот футбольный год, то мы проиграли только два матча – на Кубок «Скале 1911» и в чемпионате «Агробизнесу». И эти два поражения, поверьте, нам пошли на пользу.

– Но если сравнивать эти поражения, они несколько разные, ведь «Агробизнесу» «Эпицентр» тогда мог не проиграть, если бы дожал во втором тайме. А вот со «Скалой 1911» была совсем другая игра.

– Ну, со «Скалой» вообще было ... Я всегда говорю футболистам, если вы не настраиваетесь на игру, во время матча уже ничего изменить нельзя. Всегда от них требую настраиваться на любого соперника, к матчам нужно себя готовить психологически. Мы после каждого матча теорию проводим, разбираем игру, указываем на ошибки, на хорошие моменты. А летом прошлого года этот непонятный график был, неясность когда мы стартуем ... Возможно где-то это и повлияло на игроков. Однако, это не оправдание. Но потом мы понемногу начали набирать – победа в Тернополе, потом над «Хустом», ничья с «Металлистом»... Постепенно появлялась как игра, так и результат.

– Однако в октябре 2024 года была серия из трех подряд ничьих, две из которых в Каменце-Подольском. Для кого-то, возможно, это неплохая серия, но для «Эпицентра» она не шла в актив. Все ждали побед! Какое-то есть объяснение, что произошло в октябре?

– Где-то не дожали соперника, не реализовали моменты, а где-то... было на самом деле очень тяжело. Вспомните матч в Черновцах, когда мы вели в счете и имели численное преимущество, впрочем, отдать должное «Буковине», она смогла сравнять счет. Но главное, что дальше мы выглядели увереннее. Сразу дома одолели «Минай» со счетом 4:0, а затем на выезде победили «Прикарпатье» и «Подолье». Единственное, что остался горький привкус от игры в Хмельницком, что пропустили на 93 минуте. Но тогда такие погодные условия были, что играть было очень сложно и поле тяжелое. Главное, что выиграли, как по игре, так и по результату.

– Во время зимнего перерыва, вы в различных интервью говорили, что, в принципе, как таковой задачи выйти в Премьер-лигу перед командой не стоит. Но отмечали, что руководство клуба говорило: «Попробуйте». Итак, на перерыв ушли на первом месте, ситуация в турнирной таблице была очень запутанной, ведь все 8 клубов претендовали на повышение в классе. Какие мысли тогда были у вас? Думали ли о том, что сможете вот этот финал из 8 матчей пройти так молниеносно?

– Ну, если скажу как будто я знал о том, мы восемь игр выиграем, это будет неправда.

– Да вам никто и не поверит!

– Действительно, никто не поверит. Но наша команда, я и руководители нигде никаких интервью не давали, в которых говорили бы, что у нас задача выйти в Премьер-лигу, как это делали некоторые другие команды. Мы, откровенно, о такой задаче говорили только в маленьком кругу. И это была моя инициатива, я не хотел выносить наши планы в публичную плоскость, чтобы не создавать лишнее давление на ребят. Президент ФК «Эпицентр» Иван Андреевич Черноног сказал игрокам: «Ребята, у нас задача - Премьер-лига». И мы сели все вместе, поговорили и договорились, что приложим каждый максимум усилий, чтобы выполнить задачу. Но не афишируем ее. И каждый день работали над тем, чтобы достичь цели.

– А как вы считаете, могла быть какая-то недооценка соперников в группе «Чемпионская» по отношению к «Эпицентру»? Ведь в составе нашей команды нет каких-то известных звезд, бюджет не самый большой, да и многие специалисты называли главными фаворитами «Металлист 1925» и «Буковину». Чувствовали какую-то недооценку или не обращали ни на кого внимания?

– Да я откровенно не обращал внимание на чьи-то разговоры. Если взять игры с «Буковиной», то мы дома уверенно обыграли эту команду 2:0. Даже шанса сопернику на ничью не дали. Ну, а на выезде 1:1... наша игра нам тогда не удавалась. С «Металлистом 1925» в первом матче, как я уже неоднократно говорил, ключевым стал момент, когда Олег Билык «вытащил» пенальти. Он нас вернул в игру и мы перевернули все с ног на голову. Конечно, в каких-то аспектах «Металлист 1925» был лучше, но мы заслуженно победили в том матче. Ну, а уже второй матч с харьковчанами – на выезде, тогда наши ребята просто переиграли соперника.

– Но, похоже, мало кто из экспертов верил в подобное.

– У каждого свое видение и мнение и я не собирался их убеждать словами. Наше дело – выйти на футбольное поле и там доказать все. Откровенно говоря, я редко что-то читаю и слушаю, кто там что о нас сказал или говорит. Это футболисты все смотрят. Но я всегда их настраиваю на то, что нам нужно выполнить задание, нам нужно делать вот так или так, мы идем своим путем. Рад, что достучался до футболистов.

– Когда команда досрочно получила путевку в Премьер-лигу, кто первым поздравил вас?

– По сути, первыми были моя жена и сын, которые пришли на матч в Киеве против ФК ЮКСА. Затем уже руководство клуба, которые также были на матче и после игры посетили нашу раздевалку. Но первыми все же были наши ребята. Мы друг друга поздравили еще на поле после финального свистка. Знаете, мы поняли, что сделали что-то хорошее, но тогда еще, наверное, не до конца осознавали то, что произошло.

– Чувствовали в той игре определенное психологическое давление из-за того, что стоите в шаге от выполнения задачи?

– У меня в конце матча уже нервы не выдерживали. Последние минут пять были очень тяжелыми, ЮКСА давила, угловые, фланговые навесы... Не было сил на это смотреть. И, когда мяч летел в сторону наших ворот, я просто закрывал глаза. Понимать то, что осталось пять минут до того, как твоя команда досрочно выполнит задачу, психологически сложно. Конечно, было понимание перед игрой, что будут еще три тура, но нужно выиграть в ЮКСА, а дальше можно играть в свое удовольствие. Но очень хотелось выиграть в Киеве, чтобы потом не играть под давлением.

– Так дальше стало легче?

– Все относительно. Давление все равно было и на меня, и на футболистов. Ведь начали говорить, что «Эпицентр» уже вышел в УПЛ, им ничего не нужно. И обидно, что мало кто говорил о том, каким трудом нам дались эти победы. Я благодарен ребятам, что они прошли этот путь с поднятой головой.

– Несмотря на различные заявления и комментарии, команда продолжила играть в свой футбол, демонстрируя атакующую игру и результат. Впереди был матч с СК «Полтава». И снова, наверное, было волнение, ведь в этой игре решалось досрочное чемпионство ...

– Конечно, вся команда понимала, что нужно «сегодня» сыграть настоящий чемпионский матч. Тем более, что играли при наших болельщиках. Собрались, вышли и победили.

– Насколько каменец-подольские болельщики помогали команде? Каждый матч трибуны стадиона собирали почти максимально разрешенное количество зрителей. Трибуны гнали команду вперед?

– Еще как! И за это мы все очень благодарны. На протяжении всего сезона стадион был максимально заполнен, мы имели невероятную поддержку. Это очень стимулирует, ведь мы играем именно для болельщиков. Даже команды, которые приезжали к нам, говорили, что у нас чувствуется настоящая футбольная атмосфера. На нас ходили, болели, поддерживали. Это очень приятно.

– Сейчас у команды отпуск. Есть немного времени на анализ и размышления о будущем. Уже определились с тренировочными сборами? В первую очередь интересует, когда команда соберется и в каком составе?

– Планируем собраться 20-21 июня на нашей базе в Дунаевцах. Там и будем проводить сборы. Домашние спарринги будем играть в Каменце-Подольском, но об их количестве и соперниках сообщим позже. Относительно изменений в составе, то пока мы до конца все не решили. Как я говорил ранее, процентов 70 футболистов продолжат выступать за «Эпицентр». У нас достаточно молодые ребята, которые амбициозны и заслужили играть в Премьер-лиге и это их мечта. Своим трудом они доказали, что достойны выступать в УПЛ. Но пока не понимают, какая это ответственность. Конечно, нужно усиление, и оно будет. Нам по многим направлениям надо усилиться - и в организационной структуре, и в комплектации. И давайте откровенно - сейчас украинские футболисты «на вес золота». Мы пошли по пути, что взяли молодых ребят, и кто-то за 2, а кто-то за 3 года дошел до Премьер-лиги. И сейчас ребята, которым по 23-25 лет, в таком возрасте, в котором должны играть именно в УПЛ.

– Но это ребята, которых раскрыли именно тренерский штаб – Сергей Нагорняк и Олег Надуда.

– В первую очередь, футболисты раскрылись благодаря своей работе. Мы лишь их направляли. Я всегда им что-то объясняю, делаю такие небольшие лекции на разные темы, разговариваем как товарищи, даю советы. Возможно, это тоже сработало.

– Уже поставлена какая-то задача на следующий чемпионат, который будет дебютным для «Эпицентра» в Премьер-лиге?

– Давайте я пока не буду говорить, что в следующем сезоне мы получим путевку в еврокубки? У нас, конечно, есть задача, но не такая. Нам нужно закрепиться в Премьер-лиге. Вот над этим и будем работать.

– То есть, «Эпицентр» будет придерживаться своей стратегии – не все сразу, а постепенно?

– Именно так и есть.