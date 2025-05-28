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  4. ВИДЕО. Левый Берег и Металлист 1925 опубликовали промо к переходным матчам
Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 12:42 | Обновлено 28 мая 2025, 13:44
570
2

ВИДЕО. Левый Берег и Металлист 1925 опубликовали промо к переходным матчам

Маскоты обеих команд устроили боксерское сражение

28 мая 2025, 12:42 | Обновлено 28 мая 2025, 13:44
570
2
ВИДЕО. Левый Берег и Металлист 1925 опубликовали промо к переходным матчам
ФК Левый Берег

29 мая и 1 июня состоятся переходные матчи за право сыграть в элитном дивизионе в сезоне 2025/26.

В первой паре перволиговая «Кудровка» сыграет против полтавской «Ворсклы» из УПЛ, тогда как во второй паре представитель УПЛ «Левый Берег» будет противостоять клубу «Металлист 1925» (Первая лига).

Перед началом переходных поединков «Левый Берег» и «Металлист 1925» представили совместное промо, чтобы подогреть интерес со стороны болельщиков.

В видеоматериале маскоты обоих клубов встретились на боксерском ринге, на котором устроили драку.

Первая игра между командами пройдет 29 мая в 18:00, а вот ответный матч запланирован на 1 июня в 15:30.

ВИДЕО. Левый Берег и Металлист 1925 опубликовали промо к переходным матчам

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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_9Quantum19_
З виходом "Металіста 1925" до УПЛ футбольне життя в Україні засяє новими фарбами
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