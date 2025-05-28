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Молодежные турниры
28 мая 2025, 12:29 | Обновлено 28 мая 2025, 12:42
145
0

ОФИЦИАЛЬНО. Заря прекратила сотрудничество с тренером молодежной команды

Луганский клуб решил не продлевать контракт с Юрием Грициной

28 мая 2025, 12:29 | Обновлено 28 мая 2025, 12:42
145
0
ОФИЦИАЛЬНО. Заря прекратила сотрудничество с тренером молодежной команды
ФК Динамо Киев. Юрий Грицына

Луганская «Заря» официально сообщила о завершении сотрудничества с главным тренером молодежной команды Юрием Грициной.

Как информирует пресс-служба клуба, срок действия трудового соглашения между сторонами завершился, и ни одна из сторон не изъявила желания его продлить.

По итогам текущего сезона команда «Заря» U19 заняла девятое место, набрав 35 очков.

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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