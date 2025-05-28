ОФИЦИАЛЬНО. Заря прекратила сотрудничество с тренером молодежной команды

Луганская «Заря» официально сообщила о завершении сотрудничества с главным тренером молодежной команды Юрием Грициной.

Как информирует пресс-служба клуба, срок действия трудового соглашения между сторонами завершился, и ни одна из сторон не изъявила желания его продлить.

По итогам текущего сезона команда «Заря» U19 заняла девятое место, набрав 35 очков.