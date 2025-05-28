ФОТО. Экс-капитан ЛНЗ женился. Пара удивила нарядами

Бывший капитан черкасского ЛНЗ Виталий Бойко женился. Об этом сообщает пресс-служба «фиолетовых».

🍾Поздравляем нашего полузащитника Виталия Бойко и его супругу Анастасию с созданием новой семьи», – говорится в сообщении.

В прошлом сезоне, который стал дебютным для ЛНЗ в Украинской Премьер-лиге, именно Виталий был капитаном черкасской команды, но после ухода Олега Дулуба с должности главного тренера «фиолетовых» потерял это звание и сейчас считается игроком ротации.

Действующий контракт Виталия Бойко с ЛНЗ заканчивается 31 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 600 тысяч евро.