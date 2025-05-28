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  4. ФОТО. Экс-капитан ЛНЗ женился. Пара удивила нарядами
Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 12:26 |
619
0

ФОТО. Экс-капитан ЛНЗ женился. Пара удивила нарядами

Радостное событие произошло в жизни Виталия Бойко

28 мая 2025, 12:26 |
619
0
ФОТО. Экс-капитан ЛНЗ женился. Пара удивила нарядами
Instagram

Бывший капитан черкасского ЛНЗ Виталий Бойко женился. Об этом сообщает пресс-служба «фиолетовых».

🍾Поздравляем нашего полузащитника Виталия Бойко и его супругу Анастасию с созданием новой семьи», – говорится в сообщении.

В прошлом сезоне, который стал дебютным для ЛНЗ в Украинской Премьер-лиге, именно Виталий был капитаном черкасской команды, но после ухода Олега Дулуба с должности главного тренера «фиолетовых» потерял это звание и сейчас считается игроком ротации.

Действующий контракт Виталия Бойко с ЛНЗ заканчивается 31 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 600 тысяч евро.

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Виталий Бойко ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
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