ФОТО. Экс-капитан ЛНЗ женился. Пара удивила нарядами
Радостное событие произошло в жизни Виталия Бойко
Бывший капитан черкасского ЛНЗ Виталий Бойко женился. Об этом сообщает пресс-служба «фиолетовых».
🍾Поздравляем нашего полузащитника Виталия Бойко и его супругу Анастасию с созданием новой семьи», – говорится в сообщении.
В прошлом сезоне, который стал дебютным для ЛНЗ в Украинской Премьер-лиге, именно Виталий был капитаном черкасской команды, но после ухода Олега Дулуба с должности главного тренера «фиолетовых» потерял это звание и сейчас считается игроком ротации.
Действующий контракт Виталия Бойко с ЛНЗ заканчивается 31 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 600 тысяч евро.
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