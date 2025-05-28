Лига наций28 мая 2025, 17:28 | Обновлено 28 мая 2025, 18:00
226
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Украинский арбитр будет работать на женском матче Германии и Нидерландов
Светлана Грушко назначена лайнсменом на поединок Лиги наций
28 мая 2025, 17:28 | Обновлено 28 мая 2025, 18:00
226
0
Украинка Светлана Грушко назначена помощником арбитра на матч пятого тура женской Лиги наций между сборными Германии и Нидерландов.
Светлана будет работать на поединке лайнсменом. Также на роль бокового судьи была выбрана Даниэла Константинеску из Румынии. Главный арбитр - представительница Румынии Алина Песу.
Футбольное противостояние в группе А1 состоится 30 мая в городе Бремен. Начало игры в 21:30.
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