Украинский арбитр будет работать на женском матче Германии и Нидерландов

Украинка Светлана Грушко назначена помощником арбитра на матч пятого тура женской Лиги наций между сборными Германии и Нидерландов.

Светлана будет работать на поединке лайнсменом. Также на роль бокового судьи была выбрана Даниэла Константинеску из Румынии. Главный арбитр - представительница Румынии Алина Песу.

Футбольное противостояние в группе А1 состоится 30 мая в городе Бремен. Начало игры в 21:30.