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Лига наций
28 мая 2025, 17:28 | Обновлено 28 мая 2025, 18:00
226
0

Украинский арбитр будет работать на женском матче Германии и Нидерландов

Светлана Грушко назначена лайнсменом на поединок Лиги наций

28 мая 2025, 17:28 | Обновлено 28 мая 2025, 18:00
226
0
Украинский арбитр будет работать на женском матче Германии и Нидерландов
УАФ. Светлана Грушко

Украинка Светлана Грушко назначена помощником арбитра на матч пятого тура женской Лиги наций между сборными Германии и Нидерландов.

Светлана будет работать на поединке лайнсменом. Также на роль бокового судьи была выбрана Даниэла Константинеску из Румынии. Главный арбитр - представительница Румынии Алина Песу.

Футбольное противостояние в группе А1 состоится 30 мая в городе Бремен. Начало игры в 21:30.

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Светлана Грушко Лига наций по футболу среди женщин женская сборная Германии по футболу судейские назначения
Андрей Витренко Источник: УЕФА
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