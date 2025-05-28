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Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 17:04 |
93
0

Денис КУЗЫК: «Был реальный шанс попасть в еврокубки»

Полузащитник «Кривбасса» поделился впечатлениями о матче с «Полесьем»

28 мая 2025, 17:04 |
93
0
Денис КУЗЫК: «Был реальный шанс попасть в еврокубки»
ФК Кривбасс. Денис Кузык

В матче 30-го тура УПЛ житомирское «Полесье» в принимало криворожский «Кривбасс». Поединок завершился вничью 1:1. Этот результат позволил «Полесью» занять четвертое место и получить путевку в Лигу конференций. Полузащитник «Кривбасса» Денис Кузык прокомментировал результат поединка и кротко подвел итоги сезона.

– Денис, как оцениваешь игру?

– Мы имели хороший шанс выйти в еврокубки, но им не воспользовались – сыграли 1:1. Настроения, честно говоря, из-за этого нет, поэтому никаких впечатлений.

– Чего именно не хватило для нужного результата?

– Мы имели моменты, забили гол, играли в свой футбол, доминировали. Во втором тайме пропустили мяч, а потом не смогли дожать соперника. Да, мы знали, что «Заря» выигрывает, тем более, понимали, что надо идти вперед и забивать.

– Самый тяжелый момент в твоей карьере?

– Правильнее будет сказать, болезненный. Очень тяжело, ведь был реальный шанс попасть в еврокубки. К сожалению, в этом году это у нас не получилось.

– Поддержка фанов, которые приехали на игру, чувствовалась?

– Да, очень. После игры мы собрались вместе с Ультрас клуба. Они поблагодарили нас за то, что мы бились до последнего тура. Им благодарность в свою очередь за поддержку, они приезжали на каждую игру сезона.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Кривбасс Денис Кузык
Сергей Турчак Источник: ФК Кривбасс
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