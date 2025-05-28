Украина. Премьер лига28 мая 2025, 16:35 | Обновлено 28 мая 2025, 17:11
823
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Новый тренер Шахтера удивил количеством подписчиков в Instagram
У Арды Турана 10+ млн фолловеров
28 мая 2025, 16:35 | Обновлено 28 мая 2025, 17:11
823
0
Новый тренер Шахтера Арда Туран известен своим вспыльчивым характером и эмоциональными поступками, что во многом помогло набрать популярность в социальных сетях.
У Турана в Instagram 10,6 миллионов подписчиков, что намного больше, чем у любого представителя Шахтера.
Клубная страница Шахтера имеет всего 734 тысячи фолловеров, а главные звезды команды не имеют и этого. Например, у Георгия Судакова 101 тысяча подписчиков.
У прошлого тренера Шахтера Марино Пушича 16 тысяч подписчиков.
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