Новый тренер Шахтера удивил количеством подписчиков в Instagram

Новый тренер Шахтера Арда Туран известен своим вспыльчивым характером и эмоциональными поступками, что во многом помогло набрать популярность в социальных сетях.

У Турана в Instagram 10,6 миллионов подписчиков, что намного больше, чем у любого представителя Шахтера.

Клубная страница Шахтера имеет всего 734 тысячи фолловеров, а главные звезды команды не имеют и этого. Например, у Георгия Судакова 101 тысяча подписчиков.

У прошлого тренера Шахтера Марино Пушича 16 тысяч подписчиков.