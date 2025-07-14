Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хаби Алонсо проведет встречу с вратарем Реала. Она будет судьбоносной
Испания
14 июля 2025, 06:36 |
201
0

Хаби Алонсо проведет встречу с вратарем Реала. Она будет судьбоносной

Судьба Андрея Лунина зависит от Хаби Алонсо

14 июля 2025, 06:36 |
201
0
Хаби Алонсо проведет встречу с вратарем Реала. Она будет судьбоносной
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за нехватки игровой практики

По информации испанских СМИ, Лунин примет окончательное решение в течение нескольких недель. Украинца ждет судьбоносная встреча с Хаби Алонсо, вратарь хочет понять, рассчитывает ли на него тренер и после этого решит – уходить из клуба или остаться.

В этом сезоне Лунин провел 14 поединков, пропустил 19 голов и шесть раз сыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.

По теме:
ФОТО. Невероятный отпуск Ламина Ямаля: топ-модели и тусы с Неймаром
Определены лучшие бомбардиры клубного чемпионата мира 2025
Известный тренер – о Лунине: «Такой талант не может просто исчезнуть»
Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Хаби Алонсо
Дмитрий Олейник Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо такое не любит. Тренер готовит ужасные новости для Лунина
Футбол | 13 июля 2025, 08:39 10
Хаби Алонсо такое не любит. Тренер готовит ужасные новости для Лунина
Хаби Алонсо такое не любит. Тренер готовит ужасные новости для Лунина

Испанец определил место украинца в команде

ФОТО. Эмоции президента ПСЖ после третьего гола Челси в финале КЧМ
Футбол | 13 июля 2025, 23:24 4
ФОТО. Эмоции президента ПСЖ после третьего гола Челси в финале КЧМ
ФОТО. Эмоции президента ПСЖ после третьего гола Челси в финале КЧМ

Нассер Аль-Хелаифи не очень доволен происходящим

Александр УСИК: «Я не лучший боксер в мире, этот парень номер один»
Бокс | 13.07.2025, 09:25
Александр УСИК: «Я не лучший боксер в мире, этот парень номер один»
Александр УСИК: «Я не лучший боксер в мире, этот парень номер один»
Лука МОДРИЧ: «Этот футболист – гений. Он станет легендой великого Реала»
Футбол | 14.07.2025, 05:42
Лука МОДРИЧ: «Этот футболист – гений. Он станет легендой великого Реала»
Лука МОДРИЧ: «Этот футболист – гений. Он станет легендой великого Реала»
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 13.07.2025, 21:27
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УСИК: Этому человеку я подарю свое абсолютное чемпионство после боя с Дюбуа
УСИК: Этому человеку я подарю свое абсолютное чемпионство после боя с Дюбуа
13.07.2025, 07:45 4
Бокс
Известно, сколько заработала Свентек за трофей Уимблдона-2025
Известно, сколько заработала Свентек за трофей Уимблдона-2025
12.07.2025, 20:05 2
Теннис
Реал продает Винисиуса. Названа сумма потенциального трансфера
Реал продает Винисиуса. Названа сумма потенциального трансфера
12.07.2025, 10:01 3
Футбол
«Его сломают». Джозеф Паркер рассказал, как закончится реванш Усик – Дюбуа
«Его сломают». Джозеф Паркер рассказал, как закончится реванш Усик – Дюбуа
12.07.2025, 08:26 1
Бокс
Назван клуб, который заплатит за Забарного 70 млн после провала с ПСЖ
Назван клуб, который заплатит за Забарного 70 млн после провала с ПСЖ
12.07.2025, 23:39 4
Футбол
Анисимова пояснила, почему в финале Уимблдона проиграла Свентек 0:6, 0:6
Анисимова пояснила, почему в финале Уимблдона проиграла Свентек 0:6, 0:6
13.07.2025, 07:37 1
Теннис
Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ
Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ
12.07.2025, 08:55 16
Футбол
Клубный рейтинг УЕФА: лидирует Реал, где Шахтер и Динамо
Клубный рейтинг УЕФА: лидирует Реал, где Шахтер и Динамо
12.07.2025, 17:58 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем