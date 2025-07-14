Хаби Алонсо проведет встречу с вратарем Реала. Она будет судьбоносной

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин уже летом может сменить клубную прописку. Украинец рассматривает уход из-за нехватки игровой практики

По информации испанских СМИ, Лунин примет окончательное решение в течение нескольких недель. Украинца ждет судьбоносная встреча с Хаби Алонсо, вратарь хочет понять, рассчитывает ли на него тренер и после этого решит – уходить из клуба или остаться.

В этом сезоне Лунин провел 14 поединков, пропустил 19 голов и шесть раз сыграл на ноль. В активе украинского вратаря также есть один ассист в этом сезоне, чего не удавалось делать вратарям «Реала» в Ла Лиге более 30 лет.