Большой интерес. За звездой Динамо охотятся клубы из Англии и Испании
Владислав Ванат может вскоре покинуть «Динамо»
23-летний нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Владислав Ванат может вскоре покинуть киевский клуб.
По информации источника, на Ваната претендуют ряд клубов из испанской Примеры и Английской Премьер-лиги. «Динамо» рассчитывает получить за своего лучшего бомбардира не менее 20 миллионов евро.
В этом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024-25.
Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Лидс» и «Эвертон».
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