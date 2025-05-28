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Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 23:10 |
699
1

Большой интерес. За звездой Динамо охотятся клубы из Англии и Испании

Владислав Ванат может вскоре покинуть «Динамо»

28 мая 2025, 23:10 |
699
1
Большой интерес. За звездой Динамо охотятся клубы из Англии и Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

23-летний нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Владислав Ванат может вскоре покинуть киевский клуб.

По информации источника, на Ваната претендуют ряд клубов из испанской Примеры и Английской Премьер-лиги. «Динамо» рассчитывает получить за своего лучшего бомбардира не менее 20 миллионов евро.

В этом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024-25.

Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Лидс» и «Эвертон».

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Владислав Ванат Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник: Вацко Live
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Dmytro Koval
Приснится же такое ))
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