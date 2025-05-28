Большой интерес. За звездой Динамо охотятся клубы из Англии и Испании

23-летний нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Владислав Ванат может вскоре покинуть киевский клуб.

По информации источника, на Ваната претендуют ряд клубов из испанской Примеры и Английской Премьер-лиги. «Динамо» рассчитывает получить за своего лучшего бомбардира не менее 20 миллионов евро.

В этом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024-25.

Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Лидс» и «Эвертон».