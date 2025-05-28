«Технически сильные». Вратарь Челси оценил уровень Бетиса перед финалом

Вратарь лондонского «Челси» Филип Йоргенсен высказался о предстоящем финальном матче Лиги конференций, в котором «синие» встретятся с испанским «Бетисом».

Согласно решению главного тренера «Челси» Энцо Марески, именно Йоргенсен займет место в воротах в финале – для него это будет дебютный финал в карьере.

«Я действительно доволен тем, как всё прошло – это был хороший год. Были и подъёмы, и спады, но я многому научился, и этот сезон сделал меня гораздо лучшим вратарем, чем я был раньше.

Я получил опыт игр на самом высоком уровне – в лучшей лиге мира, а также ежедневных тренировок с новым тренером вратарей. Нужно было изучить его менталитет и подходы к работе. Я старался впитывать новый опыт и становиться лучше. Думаю, я действительно многому научился за этот год.

У нас хорошая конкуренция, очень напряжённая. Санчес – отличный вратарь, и мы многому учимся друг у друга. То, что мы каждый день заставляем себя доказывать, что лучше другого, помогает нам выходить на новый уровень.

У нас отличные отношения. Мы несколько раз вместе обедали за пределами поля, с другими партнёрами по команде, и хорошо ладим. Лучше всего – это здорова и дружелюбная конкуренция.

«Бетис»? Я знаю, что с прошлого года они многое изменили, но технически они очень сильны и хорошо чувствуют себя в ограниченном пространстве, так что матч будет интересным.

Я с нетерпением жду этой игры. Именно ради этого мы работали весь год – чтобы сыграть в финале Лиги конференций. Это будет мой первый финал на профессиональном уровне. Это действительно захватывающе. Это будет большое событие, и, надеюсь, нам удастся завоевать трофей», – сказал Филип.