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Лига конференций
28 мая 2025, 14:48 | Обновлено 28 мая 2025, 15:18
254
0

Фартовый для Шахтера. Что известно об арбитре финала Лиги конференций

Ирфан Пельто дважды в карьере судил украинскую команду, которая праздновала победу

28 мая 2025, 14:48 | Обновлено 28 мая 2025, 15:18
254
0
Фартовый для Шахтера. Что известно об арбитре финала Лиги конференций
Transfermrkt. Ирфан Пельто

40-летний босниец Ирфан Пельто будет обслуживать финальный матч Лиги конференций 2025 года.

Для Пельто это первый финал в его карьере, а также он первый босниец, который будет работать на главной игре клубного турнира от УЕФА.

На местном уровне Пельто начал судить с 2013 года. Обслуживал матчи Премьер-лиги Боснии и Герцеговины.

В 2015 году начал работать на международном уровне.

16 февраля 2023 года обслуживал матч 1/16 Лиги Европы между донецким «Шахтером» и французским «Ренном» (2:1). Также «горнякам» судил матч группового этапа Лиги чемпионов сезона 2023/24 против «Барселоны» (1:0).

В нынешнем розыгрыше еврокубков Ирфан Пельто отсудил 7 матчей Лиги чемпионов и 4 игры в Лиге Европы.

Работал в первой игре четвертьфинала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и мадридским «Реалом» (3:0). В конце игры Пельто удалил Камавингу из-за нарушения дисциплины.

Судейская бригада финала Лиги конференций УЕФА-2025

Главный арбитр: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)
Ассистенты: Сенада Ибришимбегович и Давор Бельо (оба – Босния и Герцеговина)
Четвертый арбитр: Халил Мелер (Турция)
Резервный ассистент арбитра: Керем Эрсой (Турция)
VAR: Жером Бризар (Франция)
Ассистент VAR: Вилли Делажо (Франция)
Поддержка VAR: Марко Ди Белло (Италия)

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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