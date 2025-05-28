Фартовый для Шахтера. Что известно об арбитре финала Лиги конференций

40-летний босниец Ирфан Пельто будет обслуживать финальный матч Лиги конференций 2025 года.

Для Пельто это первый финал в его карьере, а также он первый босниец, который будет работать на главной игре клубного турнира от УЕФА.

На местном уровне Пельто начал судить с 2013 года. Обслуживал матчи Премьер-лиги Боснии и Герцеговины.

В 2015 году начал работать на международном уровне.

16 февраля 2023 года обслуживал матч 1/16 Лиги Европы между донецким «Шахтером» и французским «Ренном» (2:1). Также «горнякам» судил матч группового этапа Лиги чемпионов сезона 2023/24 против «Барселоны» (1:0).

В нынешнем розыгрыше еврокубков Ирфан Пельто отсудил 7 матчей Лиги чемпионов и 4 игры в Лиге Европы.

Работал в первой игре четвертьфинала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и мадридским «Реалом» (3:0). В конце игры Пельто удалил Камавингу из-за нарушения дисциплины.

Судейская бригада финала Лиги конференций УЕФА-2025

Главный арбитр: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)

Ассистенты: Сенада Ибришимбегович и Давор Бельо (оба – Босния и Герцеговина)

Четвертый арбитр: Халил Мелер (Турция)

Резервный ассистент арбитра: Керем Эрсой (Турция)

VAR: Жером Бризар (Франция)

Ассистент VAR: Вилли Делажо (Франция)

Поддержка VAR: Марко Ди Белло (Италия)