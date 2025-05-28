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Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 15:26 | Обновлено 28 мая 2025, 15:27
1006
1

Последний шанс. Полузащитник Металлиста 1925 в ожидании переходных матчей

Владлен Юрченко готов обыграть «Левый Берег» и выйти в УПЛ

28 мая 2025, 15:26 | Обновлено 28 мая 2025, 15:27
1006
1
Последний шанс. Полузащитник Металлиста 1925 в ожидании переходных матчей
ФК Металлист 1925. Владлен Юрченко

Полузащитник «Металлиста 1925» Владлен Юрченко прокомментировал предстоящий матчи против «Левого Берега» в плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе в сезоне 2025/26.

– Впереди стыковые матчи с «Левым Берегом». Какой сейчас настрой в команде?

– Настроение максимально боевое. Мы все понимаем, что не выполнили основную задачу – прямой выход в Премьер-лигу. Да, у нас хороший состав, сильная поддержка от болельщиков и клуба, но в чемпионате не хватило стабильности. Теперь имеем еще один шанс – и сделаем все, чтобы им воспользоваться.

– Вы финишировали третьими, хотя до последнего тура «Металлист 1925» сохранял шансы на второе место. Как команда пережила этот момент?

– Это был очень неприятный сезон. Мы знали, что все еще в наших руках, но не достигли нужного результата. Сейчас мы много говорим внутри команды, разбираем ошибки, делаем выводы. И самое главное – держимся вместе. В такие моменты проявляется настоящий характер.

– Что можете сказать болельщикам, которые надеялись на прямой выход в УПЛ?

– Мы чувствуем эту ответственность. Болельщики были с нами весь сезон, и мы хотим реабилитироваться перед ними. Показать, что нам не безразлично. Эти два матча – это шанс для всех нас. Для клуба, для Харькова, для игроков, для фанов, которые заслуживают видеть «Металлист 1925» среди лучших.

– Что скажете о сопернике в плей-офф «Левый Берег»?

– Это команда из Премьер-лиги, и мы относимся к ним с уважением. Но, конечно, мы не боимся. Они достойно выступали в Премьер-Лиге на протяжении сезона, но на финише чего-то не хватило, чтобы обезопасить себя. Мы готовимся серьезно, изучаем соперника, работаем над каждой мелочью. А еще возможность исправиться еще и за прошлогодний переходной турнир. Мы готовы к борьбе сейчас.

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Андрей Витренко Источник: ФК Металлист 1925
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Barabashovo
За год-полтора мы станем самым топовым клубом Премьер лиги! Это я всем вам обещаю дорогие харьковские болельщики!
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