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Италия
28 мая 2025, 15:17 | Обновлено 28 мая 2025, 15:43
692
0

Зашел не в ту дверь. Экс-игрок Ромы избил двух игроков молодежной команды

Римская команда обвинила Николо Дзаньоло в непристойном поведении

28 мая 2025, 15:17 | Обновлено 28 мая 2025, 15:43
692
0
Зашел не в ту дверь. Экс-игрок Ромы избил двух игроков молодежной команды
Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство римской «Ромы» обвинило полузащитника «Фиорентины» Николо Дзаньоло в непристойном поведении, а также в избиении двух футболистов молодежной команды.

Произошло это во время полуфинального матча молодежной лиги, где встретились «Фиорентина» с «Ромой».

В заявлении изложено следующее:

«Вечером 26 мая, после матча полуфинала Примаверы «Фиорентина» – «Рома» в Viola Park, Николо Дзаньоло (игрок первой команды «Фиорентины») незаконно проник в зону раздевалки «Ромы» вместе с партнером по команде, не имея на то разрешения».

Свидетели сообщают, что Дзаньоло находился в состоянии алкогольного опьянения. Он справил нужду в раздевалке «Ромы», провоцировал игроков, а затем без всякого словесного обмена ударил Маттиа Альмавиву и сильно толкнул Марко Литти, который ударился о скамейку. Литти недавно перенес операцию на плече. Оба игрока были госпитализированы: для Альмавивы прогноз восстановления составляет 10 дней, для Литти – 21 день.

«Рома» поддерживает своих молодых игроков и возмущена насильственным и неприемлемым поведением, которое имело место в Viola Park. Мы уверены, что соответствующие институты будут действовать решительно, чтобы обеспечить ответственность и защитить ценности итальянского футбола».

Дзаньоло в своих соцсетях подтвердил то, что он ударил одного из футболистов. Назвал это провокацией со стороны игрока молодежного состава.

Итальянская федерация футбола уже открыла производство и проведет соответствующее расследование.

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Николо Дзаньоло Рома Рим Фиорентина Фиорентина - Рома скандал драка
Александр Сильченко Источник: ESPN
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