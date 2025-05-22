Отбор продолжается. Рома назвала тренеров, которые точно не приедут в Рим

Итальянская «Рома» продолжает поиски нового главного тренера, который возглавит команду после завершения текущего сезона.

Нынешний наставник Клаудио Раньери покинет свою должность, однако продолжит работать в структуре римского клуба. Спортивный директор «Ромы» Флоран Гизольфи и президент Дэн Фридкин продолжают тщательно выбирать среди всех возможных и доступных кандидатов.

Накануне стало известно, что руководство итальянского клуба приняло решение отказаться от услуг троих специалистов, которых рассматривали ранее. Это Стефано Пиоли, Массимилиано Аллегри и Нуну Эшпириту Санту.

«Рома» продолжает поиски нового тренера, который сможет поддержать амбиции команды уже со следующего чемпионата. Окончательное решение ожидается в ближайшее время – центральную роль в процессе принятия решений будет играть нынешний наставник Раньери.

«Рома» хочет закрыть вопрос с тренером как можно скорее, чтобы начать планировать свою работу на трансферном рынке, а также формировать состав на сезон 2025/26.