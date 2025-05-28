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28 мая 2025, 15:00 | Обновлено 28 мая 2025, 15:23
244
0

СВИТОЛИНА: «Моя главная мотивация сейчас – представлять Украину»

Первая ракетка Украины рассказала о своей главной спортивной мотивации

28 мая 2025, 15:00 | Обновлено 28 мая 2025, 15:23
244
0
СВИТОЛИНА: «Моя главная мотивация сейчас – представлять Украину»
Instagram. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина во время интервью британскому политику и миллиардеру лорду Майклу Эшкрофту рассказала о своей главной спортивной мотивации и человеческой ответственности.

«Моя главная мотивация сейчас – представлять Украину. Каждый раз, когда я выхожу на корт, рядом с моим именем – флаг Украины. И это еще одна возможность для людей поддержать Украину, поговорить о ней, привлечь внимание.

После каждого матча у меня пресс-конференция. И для меня это еще одна платформа, где я могу рассказать о проблемах, с которыми сталкивается моя страна, или попросить о помощи.

Мне важно представлять свою страну не только на корте, но и за его пределами. Я воспринимаю это как большую ответственность, но я принимаю ее. И я очень хочу помогать своей стране.

Я считаю, что спорт – это то, что приносит людям радость, но в то же время – он связан с представлением своей страны. Поэтому я стараюсь делать это с большой любовью к Украине, и бороться – ради нее».

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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