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  4. 623 очка с одним клубом в Серии А. Гасперини покидает Аталанту?
Италия
28 мая 2025, 14:35 | Обновлено 28 мая 2025, 14:36
295
0

623 очка с одним клубом в Серии А. Гасперини покидает Аталанту?

Только два тренера в истории Серии А имеют лучше показатели

28 мая 2025, 14:35 | Обновлено 28 мая 2025, 14:36
295
0
623 очка с одним клубом в Серии А. Гасперини покидает Аталанту?
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Сезон 2024/25 стал, с большой долей вероятности, последним для Джан Пьеро Гасперини во главе «Аталанты».

Итальянский тренер во главе «бергамасков» провел 9 сезонов, в которых было сыграно 439 матчей и одержано 228 побед.

Джан Пьеро Гасперини является третьим тренером в истории Серии А по количеству набранных очков с одним клубом.

Статистика тренеров Серии А по количеству полученных баллов:

  • 770 – Джованни Трапаттони («Ювентус»)
  • 663 – Массимилиано Аллегри («Ювентус»)
  • 623 – Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»)

В прошлом году Джан Пьеро Гасперини стал самым возрастным тренером, выигравшим Лигу Европы (66 лет).

Четыре раза под руководством итальянца «Аталанта» выигрывала бронзовые медали Серии А (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2024/25).

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Серия A Аталанта чемпионат Италии по футболу Джан Пьеро Гасперини Массимилиано Аллегри Джованни Трапаттони статистика
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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