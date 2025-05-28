623 очка с одним клубом в Серии А. Гасперини покидает Аталанту?
Только два тренера в истории Серии А имеют лучше показатели
Сезон 2024/25 стал, с большой долей вероятности, последним для Джан Пьеро Гасперини во главе «Аталанты».
Итальянский тренер во главе «бергамасков» провел 9 сезонов, в которых было сыграно 439 матчей и одержано 228 побед.
Джан Пьеро Гасперини является третьим тренером в истории Серии А по количеству набранных очков с одним клубом.
Статистика тренеров Серии А по количеству полученных баллов:
- 770 – Джованни Трапаттони («Ювентус»)
- 663 – Массимилиано Аллегри («Ювентус»)
- 623 – Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»)
В прошлом году Джан Пьеро Гасперини стал самым возрастным тренером, выигравшим Лигу Европы (66 лет).
Четыре раза под руководством итальянца «Аталанта» выигрывала бронзовые медали Серии А (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2024/25).
#Gasperini ai saluti. Lascerà l'#Atalanta da terzo allenatore con più punti 🔢 con un singolo club di Serie A.#TMdatabase pic.twitter.com/fpyGDwQPC3— Transfermarkt.it (@TMit_news) May 28, 2025
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