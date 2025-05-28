623 очка с одним клубом в Серии А. Гасперини покидает Аталанту?

Сезон 2024/25 стал, с большой долей вероятности, последним для Джан Пьеро Гасперини во главе «Аталанты».

Итальянский тренер во главе «бергамасков» провел 9 сезонов, в которых было сыграно 439 матчей и одержано 228 побед.

Джан Пьеро Гасперини является третьим тренером в истории Серии А по количеству набранных очков с одним клубом.

Статистика тренеров Серии А по количеству полученных баллов:

770 – Джованни Трапаттони («Ювентус»)

663 – Массимилиано Аллегри («Ювентус»)

623 – Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»)

В прошлом году Джан Пьеро Гасперини стал самым возрастным тренером, выигравшим Лигу Европы (66 лет).

Четыре раза под руководством итальянца «Аталанта» выигрывала бронзовые медали Серии А (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2024/25).