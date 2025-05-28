Туран разочаровал своим поступком фанатов. Не сдержал обещание

Донецкий «Шахтер» официально объявил о назначении турецкого специалиста Арды Турана на должность главного тренера первой команды клуба.

После назначения на эту должность Туран изменил текст в шапке профиля на своей официальной странице в Инстаграме.

Туран изменил текст с «Только Галатасарай» на «Менеджер клуба Шахтер».

Этот поступок возмутил некоторых фанатов, ведь этот текст на его странице в Инстаграме был на протяжении всей карьеры и он обещал ничего не менять.

«Даже если я буду тренером национальной сборной, там будет написано »Галатасарай», – ранее заявлял Туран.

Арда Туран подписал с «Шахтером» двухлетнее соглашение.