Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Туран разочаровал своим поступком фанатов. Не сдержал обещание
Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 22:52 |
1342
3

Туран разочаровал своим поступком фанатов. Не сдержал обещание

Турецкий специалист возглавил «Шахтер»

28 мая 2025, 22:52 |
1342
3
Туран разочаровал своим поступком фанатов. Не сдержал обещание
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Донецкий «Шахтер» официально объявил о назначении турецкого специалиста Арды Турана на должность главного тренера первой команды клуба.

После назначения на эту должность Туран изменил текст в шапке профиля на своей официальной странице в Инстаграме.

Туран изменил текст с «Только Галатасарай» на «Менеджер клуба Шахтер».

Этот поступок возмутил некоторых фанатов, ведь этот текст на его странице в Инстаграме был на протяжении всей карьеры и он обещал ничего не менять.

«Даже если я буду тренером национальной сборной, там будет написано »Галатасарай», – ранее заявлял Туран.

Арда Туран подписал с «Шахтером» двухлетнее соглашение.

По теме:
Консейсау еще не уволили. Милан начал переговоры с новым тренером
Игрок Александрии признался, что Ротань сказал команде после сезона
Ливерпуль разрешил тренеру провести переговоры с Аяксом
Сергей Палкин чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Арда Туран назначение тренера Украинская Премьер-лига новый тренер Шахтера Галатасарай
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большой интерес. За звездой Динамо охотятся клубы из Англии и Испании
Футбол | 28 мая 2025, 23:10 0
Большой интерес. За звездой Динамо охотятся клубы из Англии и Испании
Большой интерес. За звездой Динамо охотятся клубы из Англии и Испании

Владислав Ванат может вскоре покинуть «Динамо»

Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
Футбол | 28 мая 2025, 15:59 9
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца
Мендеш получил отказ по Лунину. Клуб больше не хочет видеть украинца

Лунин не является приоритетом для «Галатасарая»

Динамо усилит вингер-легионер. Его хотели видеть в Ман Сити
Футбол | 28.05.2025, 07:00
Динамо усилит вингер-легионер. Его хотели видеть в Ман Сити
Динамо усилит вингер-легионер. Его хотели видеть в Ман Сити
Ротань выбрал клуб, который возглавит в следующем сезоне. Все согласовано
Футбол | 28.05.2025, 20:00
Ротань выбрал клуб, который возглавит в следующем сезоне. Все согласовано
Ротань выбрал клуб, который возглавит в следующем сезоне. Все согласовано
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
Футбол | 28.05.2025, 07:30
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
Алиев обратился к ветерану ВСУ, который обвинил его в фейковой службе
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Richard Lewis
Еммм... Тобто він Еюп з цим підписом тренував? Дуже цікаво 
Ответить
+1
FunnyCat_____
 ой та ничего, не исключено что к концу сезона вернет "Только Галатасарай"!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
Скандал в сборной Украины. Футболист отказался ехать в команду
27.05.2025, 17:51 44
Футбол
Хаби Алонсо и Флорентино Перес приняли неожиданное решение по вратарю
Хаби Алонсо и Флорентино Перес приняли неожиданное решение по вратарю
26.05.2025, 20:18 3
Футбол
Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Ролан Гаррос 2025
Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Ролан Гаррос 2025
27.05.2025, 18:01 7
Теннис
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
Сын легенды закончил играть за Динамо U-19. Что дальше для хавбека
28.05.2025, 04:55 9
Футбол
Зеленский назначил известного спортсмена главой райгосадминистрации
Зеленский назначил известного спортсмена главой райгосадминистрации
26.05.2025, 21:34 8
Другие виды
Ломаченко вернулся в Украину для важной миссии
Ломаченко вернулся в Украину для важной миссии
27.05.2025, 00:05 1
Бокс
Рома приняла решение по Довбику после невыхода в ЛЧ. Его хочет топ-клуб
Рома приняла решение по Довбику после невыхода в ЛЧ. Его хочет топ-клуб
27.05.2025, 07:36 12
Футбол
13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
13-я ракетка мира потерпела поражение в первом раунде Ролан Гаррос
28.05.2025, 00:33 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем