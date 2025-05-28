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  4. «Все команды делают это постоянно». Тимощук – о своей поддержке рф
Украина. Премьер лига
28 мая 2025, 14:51 |
1606
1

«Все команды делают это постоянно». Тимощук – о своей поддержке рф

Предатель Украины пытается оправдаться за сбор средств для россиян

28 мая 2025, 14:51 |
1606
1
«Все команды делают это постоянно». Тимощук – о своей поддержке рф
Анатолий Тимощук

Бывший футболист национальной сборной Украины, предатель Анатолий Тимощук, который сейчас живет в россии и работает в питерском «зените», высказался о «давлении со стороны УАФ»:

«Вы знаете, что в CAS происходили споры. Мы начали их прежде всего из-за попыток лишения меня тренерской лицензии и возможности заниматься любимым делом. Я выиграл, в частности, все награды мне должны вернуть – это решение высшей инстанции спортивной Европы. Никто никогда не согласится с несправедливостью в отношении футболистов и других спортсменов, которая происходит. Поэтому если будут какие-то меры, я буду это оспаривать, отвечать за свое имя.

Естественно, клуб и все ребята в команде меня поддерживают. С первых дней любого давления клуб оказал мне всяческую поддержку. Особенно это ценно, когда происходят такие парадоксальные процессы, где меня пытаются обвинить лично в том, что все команды мира делают на постоянной основе, передавая экипировку во всевозможные благотворительные проекты. Мы, как одна семья, все работаем на один результат, долгие годы защищаем честь и достоинство клуба, а также интересы футбола во всем мире».

Напомним, в сентябре 2024 года Анатолий Тимощук передал футболку на аукцион в поддержку россиян в курской области.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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fin
Скільки можна писати-піарити про г...а? Мабуть, є якась зацікавленість в редакторів. Матеріальна чи політична?
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