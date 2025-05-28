«Все команды делают это постоянно». Тимощук – о своей поддержке рф
Предатель Украины пытается оправдаться за сбор средств для россиян
Бывший футболист национальной сборной Украины, предатель Анатолий Тимощук, который сейчас живет в россии и работает в питерском «зените», высказался о «давлении со стороны УАФ»:
«Вы знаете, что в CAS происходили споры. Мы начали их прежде всего из-за попыток лишения меня тренерской лицензии и возможности заниматься любимым делом. Я выиграл, в частности, все награды мне должны вернуть – это решение высшей инстанции спортивной Европы. Никто никогда не согласится с несправедливостью в отношении футболистов и других спортсменов, которая происходит. Поэтому если будут какие-то меры, я буду это оспаривать, отвечать за свое имя.
Естественно, клуб и все ребята в команде меня поддерживают. С первых дней любого давления клуб оказал мне всяческую поддержку. Особенно это ценно, когда происходят такие парадоксальные процессы, где меня пытаются обвинить лично в том, что все команды мира делают на постоянной основе, передавая экипировку во всевозможные благотворительные проекты. Мы, как одна семья, все работаем на один результат, долгие годы защищаем честь и достоинство клуба, а также интересы футбола во всем мире».
Напомним, в сентябре 2024 года Анатолий Тимощук передал футболку на аукцион в поддержку россиян в курской области.
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