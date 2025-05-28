Открытие сезона: 18-летняя канадка на дебютном Grand Slam вышла в 3-й раунд
Виктория Мбоко в 1/32 финала Ролан Гаррос 2025 выбила Еву Лис
18-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко (WTA 120) вышла в третий раунд Открытого чемпионата Франции 2025, который проводится в Париже на грунтовых кортах.
Во втором раунде канадка в двух сетах разобралась с уроженкой Киева Евой Лис (Германия, WTA 59) за 1 час и 21 минуту.
Ролан Гаррос 2025. 1/32 финала
Ева Лис (Германия) – Виктория Мбоко (Канада) [Q] – 4:6, 4:6
Мбоко и Лис провели первое очное противостояние.
Виктория впервые в карьере выступает на турнире Grand Slam. На кортах Ролан Гаррос она стартовала из квалификации, где прошла Синью Краус, Катинку фон Дайхманн и Кайю Йуван, а в первом круге основы разобралась с Лулу Сан.
В 2025 году Мбоко добыла уже 38 побед и проиграла всего пять поединков. Это сезон Виктория начала на 330-й строчке, сейчас в LIVE-рейтинге она располагается на 89-й позиции.
Следующей соперницей Мбоко будет олимпийская чемпионка 2024 года Чжэн Циньвень, которая в 1/32 финала обыграла Эмилиано Аранго со счетом 6:2, 6:3.
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Поединок 1/32 финала состоится 28 мая и начнется ориентировочно в 17:30 по Киеву