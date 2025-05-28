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  4. Открытие сезона: 18-летняя канадка на дебютном Grand Slam вышла в 3-й раунд
Ролан Гаррос
28 мая 2025, 14:11 |
478
3

Открытие сезона: 18-летняя канадка на дебютном Grand Slam вышла в 3-й раунд

Виктория Мбоко в 1/32 финала Ролан Гаррос 2025 выбила Еву Лис

28 мая 2025, 14:11 |
478
3
Открытие сезона: 18-летняя канадка на дебютном Grand Slam вышла в 3-й раунд
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Мбоко

18-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко (WTA 120) вышла в третий раунд Открытого чемпионата Франции 2025, который проводится в Париже на грунтовых кортах.

Во втором раунде канадка в двух сетах разобралась с уроженкой Киева Евой Лис (Германия, WTA 59) за 1 час и 21 минуту.

Ролан Гаррос 2025. 1/32 финала

Ева Лис (Германия) – Виктория Мбоко (Канада) [Q] – 4:6, 4:6

Мбоко и Лис провели первое очное противостояние.

Виктория впервые в карьере выступает на турнире Grand Slam. На кортах Ролан Гаррос она стартовала из квалификации, где прошла Синью Краус, Катинку фон Дайхманн и Кайю Йуван, а в первом круге основы разобралась с Лулу Сан.

В 2025 году Мбоко добыла уже 38 побед и проиграла всего пять поединков. Это сезон Виктория начала на 330-й строчке, сейчас в LIVE-рейтинге она располагается на 89-й позиции.

Следующей соперницей Мбоко будет олимпийская чемпионка 2024 года Чжэн Циньвень, которая в 1/32 финала обыграла Эмилиано Аранго со счетом 6:2, 6:3.

НазваниеGetty Images/Global Images Ukraine. Ева Лис
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Мбоко
НазваниеGetty Images/Global Images Ukraine. Ева Лис
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Мбоко
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Комментарии 3
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introvert
Поєдинок був близьким, але Мбоко була трохи агресивніша і краще відіграла в ключових епізодах. Канадка молодець, прогресує на очах. Лисенятку успіхів на траві.
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+4
Sashamar
Поразка Єви, на жаль, була прогнозованой. Чого канадка варта зараз, побачимо в наступному матчі. Але трохи згодом вона і в перші 50 увійде і першою ракеткою Канади, випередив Фернандес, стане.
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0
Mystic_Healer
Афроканадці?
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0
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