Открытие сезона: 18-летняя канадка на дебютном Grand Slam вышла в 3-й раунд

18-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко (WTA 120) вышла в третий раунд Открытого чемпионата Франции 2025, который проводится в Париже на грунтовых кортах.

Во втором раунде канадка в двух сетах разобралась с уроженкой Киева Евой Лис (Германия, WTA 59) за 1 час и 21 минуту.

Ролан Гаррос 2025. 1/32 финала

Ева Лис (Германия) – Виктория Мбоко (Канада) [Q] – 4:6, 4:6

Мбоко и Лис провели первое очное противостояние.

Виктория впервые в карьере выступает на турнире Grand Slam. На кортах Ролан Гаррос она стартовала из квалификации, где прошла Синью Краус, Катинку фон Дайхманн и Кайю Йуван, а в первом круге основы разобралась с Лулу Сан.

В 2025 году Мбоко добыла уже 38 побед и проиграла всего пять поединков. Это сезон Виктория начала на 330-й строчке, сейчас в LIVE-рейтинге она располагается на 89-й позиции.

Следующей соперницей Мбоко будет олимпийская чемпионка 2024 года Чжэн Циньвень, которая в 1/32 финала обыграла Эмилиано Аранго со счетом 6:2, 6:3.

НазваниеGetty Images/Global Images Ukraine. Ева Лис

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Мбоко

НазваниеGetty Images/Global Images Ukraine. Ева Лис