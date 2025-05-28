Модрич получил неожиданное предложение из Европы. Это не топ-лига

Загребское «Динамо» интересуется легендарным хорватским полузащитником мадридского «Реала» Лукой Модричем, сообщает издание 24sata.

По информации источника, 39-летний футболист не исключает вариант с возвращением в родной клуб и сейчас обдумывает такую возможность.

В сезоне 2024/25 Лука Модрич провел 56 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро, а его контракт с «Реалом» действует до завершения нынешней кампании – он покинет клуб на правах свободного агента.