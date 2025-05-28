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  4. Модрич получил неожиданное предложение из Европы. Это не топ-лига
Испания
28 мая 2025, 16:30 |
1741
0

Модрич получил неожиданное предложение из Европы. Это не топ-лига

«Динамо» Загреб хочет вернуть своего звездного воспитанника

28 мая 2025, 16:30 |
1741
0
Модрич получил неожиданное предложение из Европы. Это не топ-лига
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Загребское «Динамо» интересуется легендарным хорватским полузащитником мадридского «Реала» Лукой Модричем, сообщает издание 24sata.

По информации источника, 39-летний футболист не исключает вариант с возвращением в родной клуб и сейчас обдумывает такую возможность.

В сезоне 2024/25 Лука Модрич провел 56 матчей на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро, а его контракт с «Реалом» действует до завершения нынешней кампании – он покинет клуб на правах свободного агента.

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Лука Модрич Реал Мадрид Динамо Загреб трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Хорватии по футболу свободный агент
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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